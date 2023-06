Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Hội đồng định kỳ diễn ra vào ngày 19/6 (giờ địa phương) tại Montreal (Canada), Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã thông qua biên bản quyết định lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên với sự nhất trí toàn diện của các nước thành viên.ICAO cho rằng vụ phóng tên lửa của miền Bắc đã vi phạm Công ước về hàng không dân dụng quốc tế (Công ước Chicago). Tổ chức này hối thúc miền Bắc tuân thủ đúng Công ước Chicago và các văn kiện đi kèm, quy trình liên quan.Ngoài ra, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế cũng lên án việc Bình Nhưỡng liên tục vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa nghiêm trọng sự an toàn hàng không dân dụng quốc tế.Công ước Chicago ra đời vào năm 1944, quy định về chủ quyền không phận và quyền bay trên bầu trời của các quốc gia ký kết. ICAO được thành lập theo Công ước này. Cả Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đều là nước thành viên của tổ chức này.Vào ngày 30/3 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng ICAO Salvatore Sciacchitano đã gửi thư cho giới chức Bắc Triều Tiên, hối thúc nước này tuân thủ đúng các quy định liên quan tới Công ước Chicago.Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế từng ra quyết định của Đại hội đồng, kịch liệt lên án vụ phóng tên lửa của miền Bắc vào năm 2017 và 2022.Bộ Ngoại giao đánh giá quyết định lần này của ICAO một lần nữa thể hiện sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế, không chấp nhận các hành vi vi phạm quy định quốc tế của Bình Nhưỡng, đe dọa tới an toàn hàng không dân dụng quốc tế.