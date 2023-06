Lãnh đạo Hàn-Việt dự kiến hội đàm thượng đỉnh để thảo luận về hợp tác song phương

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Việt Nam cấp Nhà nước, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 23/6 dự kiến sẽ gặp gỡ các lãnh đạo chủ chốt của Chính phủ Việt Nam.Cụ thể, ông Yoon sẽ lần lượt hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhóm họp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.Sau khi tuyên bố Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương và Sáng kiến Đoàn kết Hàn Quốc-ASEAN trong năm ngoái, Seoul đang tiến hành đa dạng hóa mối quan hệ hợp tác về kinh tế và mạng lưới cung cấp tập trung tại một số nước, đồng thời cũng mở rộng phạm vi phối hợp về an ninh.Được biết, Việt Nam là nước đối tác trọng tâm của Hàn Quốc, do có nguồn tài nguyên dồi dào và tốc độ tăng trưởng nhanh.Trong bài phỏng vấn với Thông tấn xã Việt Nam ngày 21/6, Tổng thống Yoon đã nhấn mạnh rằng hai nước Hàn-Việt cần phải tăng cường hợp tác trong cả lĩnh vực tài chính và công nghệ thông tin (IT), theo hình thức phân chia nhiệm vụ đồng đều theo thế mạnh của từng bên.Trong ngày 22/6, ngày đầu tiên của chuyến công du, ông Yoon đã ghé thăm các gian trưng bày của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hội chợ giao thương Việt-Hàn, và Lễ hội ẩm thực Hàn Quốc để xem xét tình hình hợp tác giữa hai nước.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng bày tỏ mong muốn hai nước sẽ tăng cường hợp tác an ninh, duy trì phối hợp về an ninh vùng biển Việt Nam, mở rộng hợp tác nền công nghiệp quốc phòng.Khả năng cao lãnh đạo Hàn-Việt sẽ trao đổi ý kiến về phương án hợp tác an ninh vùng biển cụ thể, liên quan đến các vụ đối đầu giữa Việt Nam với Trung Quốc về chủ quyền biển Đông (mà Trung Quốc gọi là biển Hoa Nam).Việt Nam là đối tác giao thương lớn thứ ba của Hàn Quốc, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ, song đang trên đà tăng trưởng âm vào năm nay. Theo đó, việc khôi phục lại tính năng động về thương mại song phương cũng sẽ là một nghị sự chính trong chuyến công du này.