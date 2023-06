Giám đốc Netflix đánh giá cao tiềm năng của nội dung Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ông Ted Sarandos, Giám đốc điều hành của Netflix, dịch vụ phát video trực tuyến (OTT) hàng đầu thế giới, đã có chuyến thăm đến Hàn Quốc.Ông Sarandos đã thể hiện sự bất ngờ vô cùng về quy mô và lòng trung thành của người hâm mộ trên toàn thế giới đối với nội dung Hàn Quốc (K-contents).Giám đốc của Netflix cho rằng thế mạnh của K-contents là về cách dẫn chuyện (storytelling), đồng thời đã quyết định đầu tư dài hạn vào nội dung Hàn Quốc do nhìn thấy tiềm năng được chứng minh thông qua các con số thống kê như 60% người dùng Netflix trên toàn thế giới xem nội dung Hàn Quốc, tăng gấp 6 lần trong 4 năm qua.Trong chuyến thăm Mỹ cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào tháng 4, Giám đốc Ted Sarandos đã cho biết sẽ đầu tư khoản tiền 3.300 tỷ USD vào Hàn Quốc trong vòng 4 năm, để sản xuất nội dung và tìm kiếm nhân tài.Ngoài ra, trong cuộc gặp các nhà làm phim tương lai cùng với đạo diễn Park Chan-wook (phim Decision to Leave, Old Boy), ông Sarandos đã đưa ra lời hứa rằng 20% nội dung Hàn Quốc sẽ là tác phẩm đầu tay của những đạo diễn hoặc biên kịch mới cho đến năm 2025. Tuy nhiên, Giám đốc Netflix đã không đưa ra câu trả lời về tranh cãi phí sử dụng và chính sách cấm chia sẻ tài khoản.