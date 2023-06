Ủy ban lương tối thiểu quyết định không áp dụng lương tối thiểu ngành trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Ủy ban lương tối thiểu Hàn Quốc ngày 22/6 đã mở phiên họp toàn thể lần thứ 7, quyết định không áp dụng lương tối thiểu theo ngành trong năm 2024. Trong số các ủy viên của ủy ban này, 15 người đã bỏ phiếu phản đối áp dụng lương tối thiểu theo ngành, 11 người bỏ phiếu tán thành.Trong số 27 ủy viên, chỉ có 26 người tham gia bỏ phiếu do có một ủy viên đại diện người lao động không thể tham dự do đang bị bắt giam.Có vẻ như đa số các ủy viên công ích đã bỏ phiếu phản đối áp dụng lương tối thiểu ngành tương tự năm ngoái.Các ủy viên đại diện doanh nghiệp thì cho rằng cần áp dụng mức lương tối thiểu thấp hơn đối với các ngành thiếu năng lực chi trả tiền lương như lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên, các ủy viên đại diện người lao động lại cho rằng điều này đi ngược lại với mục đích của chế độ lương tối thiểu.Ngay sau phiên bỏ phiếu, các ủy viên đại diện doanh nghiệp bày tỏ lo ngại và lấy làm tiếc vì Ủy ban lương tối thiểu quyết định không áp dụng lương tối thiểu theo ngành; nhấn mạnh rằng nếu Ủy ban này quyết định về mức lương tối thiểu năm sau thì phải dựa trên tiêu chuẩn là các ngành nghề khó khăn không có khả năng chi trả tiền lương ở mức tối thiểu hiện nay.Hiệp hội tiểu thương Hàn Quốc (KFME) cũng ra tuyên bố, chỉ trích quyết định của Ủy ban lương tối thiểu không khác nào yêu cầu giới tiểu thương phải từ bỏ việc tuyển dụng lao động hay đóng cửa kinh doanh.Từ tuần sau, Ủy ban lương tối thiểu sẽ chính thức thảo luận về mức lương tối thiểu năm 2024.Các ủy viên đại diện người lao động đề nghị áp dụng mức lương tối thiểu là 12.210 won (9,4 USD) một giờ, tức tăng 27% so với lương tối thiểu năm nay. Các ủy viên này lấy lý do là việc nâng mạnh lương tối thiểu là bất khả kháng trước gánh nặng lạm phát tăng cao khiến mức lương thực nhận của người lao động giảm mạnh.Trong khi đó, các ủy viên đại diện doanh nghiệp thì vẫn chưa đưa ra phương án chínnh thức, nhưng có khả năng sẽ tiếp tục yêu cầu đóng băng lương tối thiểu tương tự năm ngoái.Thời hạn Ủy ban lương tối thiểu ấn định mức lương tối thiểu năm sau là ngày 29/6.