Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Việt kết thúc với nhiều thành quả về ngoại giao, an ninh, kinh tế

Photo : YONHAP News

Vào lúc 9 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 23/6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh kéo dài 95 phút với Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng tại Phủ Chủ tịch ở thủ đô Hà Nội. Lãnh đạo hai nước đã thông qua "Kế hoạch hành động thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện", nhất trí phát triển thực chất hơn nữa quan hệ Hàn-Việt trong thời gian tới.Trước tiên, lãnh đạo hai bên nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược ở lĩnh vực ngoại giao, an ninh. Nối tiếp nội dung nhất trí tổ chức định kỳ hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 3, lần này lãnh đạo hai nước nhất trí tổ chức thường niên hội đàm Bộ trưởng Ngoại giao, làm sâu sắc hơn trao đổi chiến lược song phương.Hàn Quốc sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trị an trên biển, thông qua biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc với Bộ Công an Việt Nam được ký kết lần này. Ngoài ra, hai nước sẽ mở rộng hợp tác ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, dựa trên niềm tin chính trị được củng cố thời gian qua.Seoul và Hà Nội nhất trí đẩy nhanh hơn nữa hợp tác kinh tế, nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ USD cho tới năm 2030; nỗ lực để tiếp tục gia tăng đầu tư và thương mại song phương bất chấp các điều kiện bên ngoài còn nhiều khó khăn.Hai nước nhất trí triển khai Hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử (EODES) để tăng cường sự tiện lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu hai bên; nhất trí tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để thực thi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Việt ký kết năm 2015.Hàn Quốc sẽ mở rộng hợp tác phát triển kinh tế với Việt Nam. Cụ thể, Seoul sẽ nâng hạn mức hỗ trợ cho Việt Nam thông qua Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) trong vòng 7 năm tới từ 1,5 tỷ USD lên 2 tỷ USD. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng sẽ viện trợ có hoàn lại tổng cộng 4 tỷ USD cho Việt Nam từ nay cho tới năm 2030 thông qua Quỹ Xúc tiến phát triển kinh tế (Quỹ EDPF). Con số này bao gồm thỏa thuận đầu tiên trị giá 2 tỷ USD trong vòng 8 năm tới (2023-2030) được ký kết vào ngày 23/6 giữa Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) và Bộ Tài chính Việt Nam.Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ trợ cấp không hoàn lại 200 triệu USD từ năm 2024-2027 để hỗ trợ Việt Nam về môi trường, đối phó với biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục và chuyển đổi kỹ thuật số. Đặc biệt, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) sẽ hỗ trợ nghiên cứu chung về khoa học công nghệ quy mô 30 triệu USD trong vòng 10 năm tới cho phía Việt Nam bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại.Lãnh đạo hai nước đồng tình rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn liên quan tới phát triển nguồn đất hiếm phong phú tại Việt Nam. Hai bên sẽ lập ra Trung tâm chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm, thiết lập nền tảng hợp tác chuỗi cung ứng các mặt hàng khoáng sản quan trọng. Bên cạnh đó, Seoul và Hà Nội cũng sẽ tìm kiếm phương án hợp tác ở lĩnh vực phát điện bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), sản xuất hydro, đô thị thông minh, đối phó với biến đổi khí hậu.Seoul cũng sẽ mở rộng các dự án hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn, học bổng du học cho thanh thiếu niên Việt Nam; mở rộng viện trợ hoàn lại và không hoàn lại cho Hà Nội.Tổng thống Yoon nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia hợp tác trọng tâm của Hàn Quốc trong thực hiện Sáng kiến đoàn kết Hàn Quốc-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương vì tự do, hòa bình và thịnh vượng. Seoul sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ hơn nữa với Hà Nội, đối tác trọng tâm trong sự phát triển quan hệ Hàn-ASEAN và hợp tác Hàn-Mekong.Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ ra rằng vấn đề hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên đang là mối uy hiếp an ninh cấp bách nhất trong khu vực. Hai nước sẽ tăng cường phối hợp cả trên phương diện song phương và tại khối ASEAN để kêu gọi sự đoàn kết đối phó chung của cộng đồng quốc tế trong vấn đề Bình Nhưỡng.Về phần mình, Chủ tịch nước Việt Nam đánh giá cuộc hội đàm thượng đỉnh lần này đã diễn ra hết sức thành công, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận và nhất trí về phương hướng chính nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới trên tinh thần "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện".Lãnh đạo Việt Nam nhắc lại từng hạng mục nhất trí giữa hai bên, bày tỏ hoan nghênh 17 văn kiện hợp tác được hai nước ký kết lần này; tin tưởng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hàn-Việt sẽ tiếp tục được phát triển sâu sắc hơn nữa, vì lợi ích của người dân hai quốc gia và vì hòa bình, sự an toàn và phát triển của khu vực và thế giới.Bên cạnh đó, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình quân sự, sẵn sàng đóng góp vào việc phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.