Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh công lao của các chiến sĩ trong chiến tranh Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Nhân kỷ niệm 73 năm chiến tranh Triều Tiên trên bán đảo Hàn Quốc (25/6/1950 - 27/7/1953) vào ngày 25/6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đến tham quan triển lãm đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, nhấn mạnh phải luôn ghi nhớ đến những giọt máu đổ xuống của các vị anh hùng đến từ hai nước đã hy sinh vì mảnh đất này.Ông Yoon cũng nhận định Washington đã không ngần ngại quyết định tham gia cuộc chiến tranh Triều Tiên để giữ gìn tự do cho Seoul, nhấn mạnh về tầm quan trọng của liên minh hai nước.Cùng tham quan với Tổng thống Yoon còn có các cựu chiến binh đã tham gia cuộc chiến, hậu duệ của các anh hùng, và thanh niên đến từ hai nước.Vào cùng ngày, Bộ Người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc cũng đã tổ chức sự kiện kỷ niệm 73 năm cuộc chiến tranh Triều Tiên, để ghi nhớ công ơn người có công.Seoul đã phong tặng Huân chương chiến công Hwarang cho ba chiến sĩ đã tham gia chiến tranh Triều Tiên mới được ghi công gần đây, trong đó có một người đã qua đời, cùng với đó là trao tặng bộ "quân phục người hùng" cho các cựu chiến binh còn sống. Được biết, Huân chương chiến công Hwarang là một trong 5 huân chương được trao tặng cho người có công lao tham gia vào chiến tranh, cùng với huân chương Taegeug, Eulji, Chungmu và Inheon.Cũng có mặt tại sự kiện, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã nhấn mạnh việc ghi ơn các chiến sĩ đã xông ra chiến trường khi tuổi đời còn trẻ, và đổ máu, mồ hôi, nước mắt để đem lại nền tự do, hòa bình, thịnh vượng cho nước nhà.Bên cạnh đó, ông Han cũng nêu quyết tâm bảo vệ an ninh bằng nền quốc phòng tự chủ mạnh mẽ trước Bắc Triều Tiên, khi nước này vẫn chưa tỉnh lại sau cơn mơ hão huyền về chiến tranh năm xưa, và đang đe dọa hòa bình, an ninh khu vực bán đảo Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế.