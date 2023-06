Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lấy làm tiếc việc đảng đối lập đi ngược lại lập trường của Chính phủ về nước thải nhiễm xạ

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 25/6 đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc đảng đối lập Dân chủ đồng hành gửi thư đến các đảo quốc Thái Bình Dương để kêu gọi hưởng ứng về vấn đề Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ ra biển.Cụ thể, Bộ Ngoại giao cho rằng đảng này đang không tôn trọng những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, trong đó có Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), cũng như của Hàn Quốc trong việc đánh giá tính an toàn của nước thải, mà không có lý do cụ thể nào. Theo đó, hành động này được cho là "không giúp ích gì" đến quá trình kiểm chứng và đánh giá một cách khách quan.Thêm vào đó, đảng Dân chủ đồng hành đã không tôn trọng quyền hạn đặc thù của Bộ Hành chính và an toàn theo Hiến pháp về đối ngoại, cũng như làm trái lại với tính nhất quán khi thực hiện hoạt động ngoại giao của quốc gia.Bộ Ngoại giao giải thích thêm rằng Seoul đã và đang tích cực hợp tác với cộng đồng quốc tế, bao gồm các đảo quốc Thái Bình Dương và IAEA, nhằm quán triệt lập trường nhất quán liên quan đến việc xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, đồng thời sẽ tiếp tục ứng phó với vấn đề này trong tương lai thông qua việc tổng hợp đánh giá kết quả kiểm chứng của IAEA và phân tích mang tích khoa học của Hàn Quốc.Kế hoạch này cũng tương tự với lập trường của các nước phát triển lớn như Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), và được đánh giá là phương án hiệu quả nhất trong việc bảo vệ lợi ích của ngành thủy sản, cũng như sức khỏe và an nguy của người dân.Từ trước đến nay, lập trường của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc là Nhật Bản phải thực hiện kế hoạch xả nước thải sao cho phù hợp với bộ luật và tiêu chuẩn quốc tế, sau khi kiểm chứng được tính an toàn của nước thải một cách khách quan và mang tính khoa học, với nguyên tắc hàng đầu là sức khỏe và sự an toàn của người dân.