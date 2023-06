Hàn Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm ngày bùng nổ chiến tranh Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc ngày 25/6 đã tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm ngày bùng nổ chiến tranh Triều Tiên trên bán đảo Hàn Quốc (25/6/1950) với chủ đề "Kính trọng và biết ơn sự cống hiến vĩ đại".Hơn 1.500 người có mặt tại lễ kỷ niệm, trong đó có Thủ tướng Han Duck-soo, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup, Bộ trưởng Bộ Người có công Park Min-shik, Tư lệnh Liên hợp quốc Paul LaCamera, cùng 139 sinh viên là hậu thế của những người có công, cựu chiến binh 18 nước từng tham gia chiến tranh Triều Tiên.Những người có công đã xuất hiện trong buổi lễ trong bộ "quân phục anh hùng" mà Chính phủ trao tặng nhân dịp 70 năm đình chiến chiến tranh Triều Tiên.Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Han Duck-soo nhấn mạnh toàn thể dân tộc phải khắc ghi rằng sự tự do và hòa bình, thịnh vượng ngày hôm nay đã phải đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt của biết bao anh hùng trẻ tuổi đã rơi trên chiến trường. Ông Han cam kết Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm tới cùng, đãi ngộ xứng đáng với các cựu chiến binh đã tham gia chiến tranh.Ông Han cũng chỉ trích Bắc Triều Tiên vẫn chưa thoát khỏi ảo tưởng hão huyền từ thời chiến tranh Triều Tiên, tiếp tục đe dọa hòa bình và sự ổn định của cộng đồng quốc tế bằng các vụ phóng tên lửa và thử nghiệm hạt nhân liên tiếp.Chính phủ Hàn Quốc sẽ gìn giữ an ninh bằng một nền quốc phòng tự chủ hùng mạnh, không phải bằng "hòa bình giả tạo" chỉ dựa dẫm vào thiện chí giả dối của miền Bắc.Lễ kỷ niệm lần này được diễn ra với các trình tự giương cờ các nước tham chiến, chào cờ, tiết mục văn nghệ kỷ niệm thứ nhất, lễ trao tặng quân phục, trao bằng khen của Chính phủ, bài phát biểu kỷ niệm, tiết mục văn nghệ kỷ niệm thứ hai, và hát đồng thanh ca khúc "Bài hát ngày 25/6".Sau đó là phần đọc lời tuyên thệ trước Quốc kỳ của ba thế hệ trong một gia đình một cựu chiến binh.Tiết mục văn nghệ kỷ niệm có nội dung ca ngợi cuộc vận động tìm kiếm hài cốt của 121.879 liệt sĩ vẫn còn mất tích trong chiến tranh. Trong phần trao tặng quân phục, Chính phủ trao tặng quân phục cho ba người có công từng tham gia chiến tranh Triều Tiên với vai trò là phóng viên chiến trường, du kích, nữ quân nhân tình nguyện.Tiếp theo, Chính phủ tiến hành trao tặng Huân chương chiến công Hwarang cho gia quyến của hai liệt sĩ đã tử trận trong chiến tranh, vừa được tìm thấy hài cốt gần đây.Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Seung-kyum đã tới viếng Nghĩa trang quốc gia Seoul để tưởng nhớ linh hồn các liệt sĩ.Trên trang mạng xã hội cá nhân, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng nhấn mạnh phải khắc ghi ý nghĩa của bộ quân phục nhuốm máu các anh hùng đã hy sinh vì đất nước Hàn Quốc tự do ngày hôm nay.