Giá tiêu dùng trong quý I năm 2023 tại Hàn Quốc tăng cao hơn mức tăng thu nhập của người dân

Photo : YONHAP News

Cổng thông tin thống kê quốc gia Hàn Quốc (KOSIS) ngày 26/6 đã công bố thu nhập khả dụng bình quân tháng của một hộ gia đình Hàn Quốc trong quý I năm 2023 là 3.991.000 won (3.064 USD), tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Thu nhập khả dụng là thu nhập mà một hộ gia đình có thể sử dụng và tích góp sau khi đã nộp các loại thuế và bảo hiểm.Theo đó, giá tiêu dùng cho ăn uống tăng cao hơn nhiều so với tỷ lệ tăng thu nhập khả dụng trong quý I năm nay.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong hai hạng mục chính trong ăn uống là thực phẩm chế biến và nhà hàng lần lượt là 9,9% và 7,5%, cao gấp 2,9 lần và 2,2 lần so với tỷ lệ tăng thu nhập khả dụng. Đặc biệt, trong tổng số 73 hạng mục chi tiết của thực phẩm chế biến, có 64 hạng mục (87,7%) tăng cao hơn thu nhập khả dụng. Trong đó, có 8 sản phẩm bao gồm phô mai (32,8%), nước xốt (29,1%), dầu ăn (28,8%) vượt qua ngưỡng 20%.Các mặt hàng khác hay được người dân tìm mua và có ảnh hưởng đến đời sống kinh tế như bánh mì (14,3%), bánh snack (13,1%), mì gói (12,4%), kem (11,8%), bánh pie (11%) cũng có tỷ lệ tăng giá vượt trên 10%.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của mì gói trong quý I năm nay trở lại mức cao nhất sau 15 năm, kể từ quý IV năm 2008 (14,7%), kem cũng có mức tăng mạnh nhất kể từ sau quý II của năm 2009 (14,5%).Bánh mì đã ghi nhận mức tăng kỷ lục 15,3% vào quý IV năm ngoái kể từ sau quý IV năm 2008 (17,8%), sau đó giảm nhẹ vào quý I năm nay. Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của bánh snack cũng ở tình trạng tương tự, song vẫn trên đà leo thang liên tục mặc dù mức tăng đã giảm nhẹ vào quý I năm 2023.Mặt khác, 37 trong 39 thực phẩm ăn ngoài có mức tăng giá tiêu dùng cao hơn tỷ lệ tăng thu nhập khả dụng. Giá soju và bia tăng lần lượt 10,7% và 10,2%, cao gấp 3,1 lần và 3 lần so với thu nhập khả dụng.Các hạng mục khác như pizza (10,5%), mì gói (10,4%), cơm cuộn kimbap (10,4%), Tteokbokki (10%), thịt chiên xù kiểu Nhật (10%), cũng có tỷ lệ tăng vượt qua 10%.Ngoài ra, gánh nặng giá cả càng đè nặng hơn lên tầng lớp có thu nhập thấp. Thu nhập khả dụng trong quý I của nhóm 20% người có thu nhập thấp nhất là 858.000 won (659 USD), chỉ cao hơn cùng kỳ năm trước 1,3%, thấp hơn mức tăng giá tiêu dùng của thực phẩm chế biến sẵn 7,6 lần và món ăn ngoài hàng 5,8 lần. Trong khi đó, mức chênh lệch này chỉ là 2,1 lần và 1,6 lần tại nhóm 20% người có thu nhập cao nhất, với mức thu nhập khả dụng tăng 4,7%.