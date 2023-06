Tập đoàn SK của Hàn Quốc tìm lại nụ cười cho hơn 4.000 trẻ em Việt Nam bị dị tật hàm mặt trong 27 năm qua

Photo : YONHAP News

Tập đoàn SK ngày 26/6 cho biết đã phối hợp với Bệnh viện Đại học Seoul Bundang và tổ chức từ thiện y tế trong nước mang tên "Hội Hỗ trợ trẻ em bị dị tật hàm mặt Semin" tổ chức sự kiện "Phẫu thuật miễn phí cho trẻ em Việt Nam bị dị tật hàm mặt" tại tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 18-23/6.Đây là hoạt động cống hiến xã hội tầm quốc tế tiêu biểu của tập đoàn SK, được thực hiện hàng năm từ năm 1996 với khẩu hiệu "Nụ cười cho trẻ thơ" (Smile for Children). SK Ecoplant đã bắt đầu tổ chức sự kiện này từ năm 2017.Tập đoàn SK đã viện trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật là 4 tỷ won (3,07 triệu USD) trong vòng 27 năm qua, trao lại gương mặt mới cho 4.273 trẻ em tại 17 khu vực tỉnh, thành của Việt Nam.Trẻ em bị dị tật hàm mặt chủ yếu là bệnh nhân nhỏ tuổi bị hở hàm ếch, không những bị ảnh hưởng đến việc phát triển cơ thể do vấn đề ăn uống và hô hấp, mà còn gặp nhiều khó khăn về xã hội như phát âm, ngoại hình, sự tự tin. Do đó, việc phẫu thuật từ khi còn nhỏ là một yếu tố cực kỳ quan trọng.Đặc biệt, dự án này cũng mang ý nghĩa lớn trong việc thắt chặt mối quan hệ hợp tác y tế song phương, thông qua việc các bác sĩ và nhân viên y tế Hàn Quốc truyền thụ kinh nghiệm kỹ thuật y tế và tặng lại thiết bị y tế cho Việt Nam trong quá trình cùng phối hợp điều trị cho trẻ em.Nhờ hoạt động này, Tập đoàn SK và Chủ tịch Hội Hỗ trợ trẻ em bị dị tật hàm mặt Semin Baek Rong-min đã được Chính phủ Việt Nam trao tặng danh hiệu danh giá nhất dành cho người nước ngoài là Huân chương hữu nghị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 2009 và năm 2016.