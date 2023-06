Hai hãng hàng không lớn Hàn Quốc tạm dừng khai thác một số đường bay tới Trung Quốc cho tới tháng 10

Photo : YONHAP News

Các hãng hàng không Hàn Quốc quyết định tạm dừng khai thác một số đường bay tới Trung Quốc do nhu cầu bay vẫn đang hồi phục chậm, chưa bằng thời kỳ trước bùng phát dịch COVID-19.Giới doanh nghiệp hàng không cho biết hãng hàng không Korean Air sẽ tạm dừng khai thác đường bay Gimpo-Bắc Kinh từ ngày 1/8 tới ngày 28/10. Đường bay Incheon-Hạ Môn cũng dừng khai thác từ ngày 9/8 đến ngày 28/10.Hãng hàng không Asiana Airlines thì dừng khai thác đường bay Gimpo-Bắc Kinh từ ngày 6/7, đường bay Incheon-Thâm Quyến từ ngày 8/7. Trước đó, Asiana Airlines đã dừng khai thác đường bay Incheon-Tây An từ ngày 20/6.Đầu năm nay, Trung Quốc cấp phép du lịch theo đoàn cho công dân nước này tới khoảng 60 nước, nhưng vẫn chưa bao gồm Hàn Quốc. Trong khi đó, nhu cầu du lịch Trung Quốc của người Hàn vẫn chưa hồi phục về bằng ngưỡng trước đại dịch COVID-19.Theo số liệu thống kê hàng không của Bộ Địa chính và giao thông, trong vòng từ tháng 1-5 năm nay, lượng hành khách đường bay Trung Quốc chỉ đạt 1.206.374 người, bằng 16,7% cùng kỳ năm 2019, trước khi bùng phát COVID-19.Tuy nhiên, dù các đường bay tới các tỉnh trên của Trung Quốc bị dừng khai thác thì tổng số chuyến bay nối hai nước vẫn ở mức tương tự hoặc tăng, do các đường bay khác được nối lại hoặc tăng tần suất khai thác.Hãng hàng không Korean Air cho biết số chuyến bay nối giữa hai nước Hàn-Trung sẽ tăng từ 95 chuyến/tuần trong tháng này lên 124 chuyến/tuần trong tháng sau, và 114 chuyến/tuần trong tháng 8. Số chuyến bay Hàn-Trung của Asiana Airlines vẫn duy trì ở mức 85 chuyến/tuần từ tháng 6-8.