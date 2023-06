Một số địa phương Hàn Quốc được ban cảnh báo nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn

Photo : YONHAP News

Đảo Jeju và khu vực phía Nam Hàn Quốc đã đón cơn mưa đầu tiên trong mùa mưa năm nay. Dự báo cho tới ngày 27/6, toàn bộ các địa phương Hàn Quốc sẽ có mưa từ 30-120 mm.Cho đến ngày 27/6, lượng mưa dự kiến tại đảo Jeju đạt 50-150 mm, khu vực vùng núi đảo Jeju có thể lên tới trên 200 mm. Một số nơi khác cũng có lượng mưa trên 120 mm như khu vực đất liền phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang, ven biển phía Nam tỉnh Nam Gyeongsang.Đặc biệt, khu vực miền Trung sẽ có mưa lớn từ tối muộn ngày 26/6, khu vực phía Nam và đảo Jeju mưa lớn từ đêm ngày 26/6 tới sáng ngày 27/6, lượng mưa từ 20-40 mm/giờ.Do lượng mưa dự báo lớn, Cục Khí tượng và thủy văn đã ban cảnh báo "chú ý" nguy cơ sạt lở đất tại khu vực tỉnh Nam Chungcheong, vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) và tỉnh Nam Gyeongsang. Các khu vực còn lại được cảnh báo ở mức "quan tâm". Thang cảnh báo nguy cơ sạt lở được chia làm 4 mức là quan tâm, chú ý, cảnh giác và nghiêm trọng.Theo đó, người dân cần liên tục theo dõi các thông tin qua truyền hình hay mạng internet về nguy cơ sạt lở đất. Nếu có dấu hiệu sạt lở thì ngay lập tức phải sơ tán đến nơi an toàn.Bộ Hành chính và an toàn cho biết từ lúc 3 giờ sáng ngày 26/6, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương về đối phó với mưa lớn đã được khởi động giai đoạn một; cảnh báo nguy cơ mưa lớn được nâng từ mức quan tâm lên mức chú ý. Bộ cho biết cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có thiệt hại về người do mưa lớn.Mặt khác, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng chuyển sang trạng thái sẵn sàng đối phó với sự cố, thiên tai trong mùa mưa. Trở về từ chuyến công du Pháp và Việt Nam vào ngày 25/6, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ thị cho Thứ trưởng Hành chính và an toàn Han Chang-seob phải đảm bảo cảnh báo và sơ tán người dân một cách nhanh chóng, không để xảy ra thiệt hại về người do mưa lũ.