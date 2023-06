Chính giới Hàn Quốc tiếp tục đối đầu về vấn đề nước thải nhiễm xạ của Nhật Bản

Photo : KBS News

Trong bối cảnh kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển của Nhật Bản đang cận kề, chính giới Hàn Quốc vẫn đang đấu khẩu quyết liệt về vấn đề này.Hôm 26/6, ban lãnh đạo của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã tìm đến huyện Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang và ăn thử dưa lê tại đây.Đây được cho là hành động "mỉa mai" lập trường của đảng đối lập Dân chủ đồng hành rằng việc bố trí căn cứ tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) sẽ ảnh hưởng đến tính an toàn của nông sản, căn cứ theo kết quả đánh quá tác động môi trường được Bộ Môi trường Hàn Quốc công bố hôm 21/6, cho thấy sóng điện từ THAAD không có hại.Đảng cầm quyền còn đưa ra nghi vấn về việc Chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in cố ý trì hoãn công bố kết quả đánh giá môi trường về THAAD, đồng thời cũng chỉ trích ý kiến của đảng đối lập Dân chủ đồng hành về nước thải nhiễm xạ là hành động kích động chỉ làm người dân hoang mang.Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Yun Jae-ok nhấn mạnh chiến dịch "Ăn cơm tại nhà hàng gỏi cá sống" do đảng cầm quyền thực hiện, nhằm phổ biến tính an toàn của thủy hải sản, sẽ là ví dụ điển hình cho thấy khoa học sẽ chiến thắng các tin đồn kích động tâm lý.Mặt khác, đảng đối lập Dân chủ đồng hành thì đang thực hiện cuộc biểu tình tuyệt thực kêu gọi Tokyo rút lại kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển. Theo sau nghị sĩ Woo Won-shik, nghị sĩ Yoon Jae-kab đã tuyệt thực từ ngày 20/6.Đảng này cho rằng Chính phủ và đảng cầm quyền đang tiếp tay cho hành động xâm chiếm chủ quyền vùng biển Hàn Quốc của Nhật Bản, và không đưa ra được biện pháp ứng phó cứng rắn nào. Nghị sĩ Woo Won-shik nhấn mạnh Tokyo phải rút lại kế hoạch xả nước thải ra biển nếu không thể giải quyết được các lo ngại của cộng đồng quốc tế về ảnh hưởng đến hệ sinh thái vùng biển.Bên cạnh đó còn có ý kiến phản đối việc Chính phủ và đảng cầm quyền xem những lo ngại của người dân là tin đồn gây hoang mang, trong khi ngay cả người dân Nhật Bản cũng đang có mối e ngại tương tự.Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đã lên tiếng chỉ trích Chính phủ và đảng cầm quyền khi không thực hiện tốt vai trò lãnh đạo và bảo vệ quốc gia, Chủ tịch đảng Công lý Lee Jung-mee cũng đã bắt đầu biểu tình bằng cách tuyệt thực trước Đại sứ quán Nhật Bản.