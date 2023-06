Photo : YONHAP News

Luật cơ bản về hành chính và Luật dân sự sửa đổi có nội dung thống nhất cách tính tuổi theo "tuổi tròn" trong các văn kiện pháp luật, hợp đồng, công văn, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 28/6.Theo đó, trong thời gian tới, nếu không có quy định nào đặc biệt thì độ tuổi của người Hàn trong các thủ tục hành chính, dân sự sẽ được áp dụng cách tính "tuổi tròn".Cách tính "tuổi tròn" sẽ lấy mốc là ngày sinh nhật thay vì lấy ngày 1/1. Trong năm đầu tiên sinh ra sẽ được tính là 0 tuổi, cứ qua ngày sinh nhật lại được cộng thêm 1 tuổi.Ví dụ đang là năm 2023 thì lấy 2023 trừ đi năm sinh, nếu chưa qua sinh nhật thì trừ thêm một năm nữa, là sẽ ra tuổi tròn. Theo cách tính tuổi này, từ ngày 28/6, tuổi của người Hàn sẽ có thể giảm từ 1-2 tuổi.Cơ quan Pháp chế giải thích việc thống nhất cách tính tuổi theo "tuổi tròn" sẽ cắt giảm các chi phí xã hội không cần thiết phát sinh từ việc tồn tại nhiều cách tính tuổi khác nhau tại Hàn Quốc.Trong thời gian qua, liên tục xảy ra nhiều khiếu nại dân sự, tranh chấp, kiện tụng nảy sinh do vấn đề độ tuổi. Cơ quan này chỉ ra rằng ngoài Hàn Quốc, tất cả các quốc gia khác đều tính theo "tuổi tròn" nên việc thống nhất cách tính tuổi sẽ góp phần thống nhất với tiêu chuẩn quốc tế.Tuy nhiên, Chính phủ quyết định chưa áp dụng "tuổi tròn" trong cách tính tuổi vào học lớp một, tuổi nghĩa vụ quân sự, tham gia kỳ thi công chức, hoặc khi mua rượu, thuốc lá do cân nhắc tới khó khăn trong công tác quản lý.Riêng độ tuổi lĩnh lương hưu và trợ cấp cơ bản không có gì thay đổi do hai khoản này đang được áp dụng cách tính theo "tuổi tròn".