Tổng thống Yoon Suk-yeol tổng kết thành quả thu hút đầu tư nước ngoài cao kỷ lục trong 6 tháng đầu năm

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 27/6 đã chủ trì cuộc họp Nội các đầu tiên sau chuyến thăm Pháp và Việt Nam, tổng kết cụ thể thành quả trong chuyến công du lần này.Trước tiên, Tổng thống cho biết trong chuyến thăm Pháp vừa rồi, Hàn Quốc đã thu hút được 940 triệu USD từ 6 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu tại châu Âu ở lĩnh vực ô tô điện, pin thứ cấp.Như vậy là trong 6 tháng đầu năm nay, Seoul đã thu hút được 16,5 tỷ USD đầu tư nước ngoài, quy mô cao kỷ lục. Kể từ sau khi ra mắt, Tổng thống Yoon Suk-yeol tích cực triển khai các hoạt động "ngoại giao bán hàng", liên tục đạt được nhiều thành quả đáng kể gần đây.Ông Yoon lấy ví dụ rằng kể từ sau khi Chính phủ đương nhiệm ra mắt, quy mô thu hút đầu tư vào khu công nghiệp quốc gia Saemangeum đạt 6.600 tỷ won (5,07 tỷ USD), gấp hơn 4 lần so với tổng đầu tư trong vòng 9 năm trước đó. Điều này có được là nhờ sự cải thiện quan hệ Hàn-Mỹ, Hàn-Nhật và việc Chính phủ dỡ bỏ quy chế một cách mạnh mẽ.Tổng thống nhấn mạnh một nhận thức rất hiển nhiên đã được khôi phục, đó là việc làm phải do doanh nghiệp tạo ra, chứ không phải tạo ra bằng nguồn ngân sách trực tiếp từ Chính phủ. Dựa trên những thành quả trên, Tổng thống chỉ thị các ban ngành Chính phủ phải dốc toàn lực để ổn định dân sinh, hồi phục kinh tế nửa cuối năm.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng đề nghị các cơ quan Chính phủ phải nỗ lực hết sức để 111 biên bản ghi nhớ mà các doanh nghiệp trong nước ký kết với doanh nghiệp Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội vừa qua sớm đạt được thành quả.Ông Yoon cũng trình bày về cuộc chiến ngoại giao nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các nước để giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo Busan 2030, một trong những mục tiêu chính của chuyến công du lần này.Trong hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Pháp và Việt Nam, Tổng thống đã đạt được nhất trí với hai nước về việc tăng cường hợp tác an ninh và hợp tác chuỗi cung ứng như tài nguyên, công nghệ.