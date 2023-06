Bộ Y tế điều tra toàn diện hơn 2.000 trẻ chưa được khai sinh trong vòng một tháng tới

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Cho Kyoo-hong trong bài phỏng vấn với hãng tin Yonhap vào ngày 26/6 cho biết Bộ Y tế sẽ hợp tác với các cơ quan hữu quan như Cơ quan quản lý dịch bệnh, Cảnh sát, chính quyền địa phương để tiến hành điều tra toàn bộ hơn 2.000 trẻ chưa được khai sinh, bắt đầu từ ngày 28 hoặc 29/6, dự kiến hoàn tất trong vòng một tháng.Trong tuần này, Bộ Y tế và phúc lợi sẽ mở cuộc họp của Ủy ban Hành chính tích cực để lập căn cứ cho việc tiến hành điều tra toàn diện.Trước đó, Cơ quan Thanh tra và kiểm toán đã nắm bắt được có 2.236 trẻ em chưa được khai sinh, dựa trên thông tin tiêm chủng vắc-xin phòng viêm gan B cho trẻ sơ sinh mà Bộ Y tế trình nộp trong đợt thanh tra định kỳ. Trong đó, theo kết quả kiểm tra lấy mẫu với 23 trẻ, chiếm 1% tổng số trẻ, có ít nhất ba trẻ đã tử vong, một trẻ nghi ngờ bị bỏ rơi. Theo đó, Bộ Y tế ngày 22/6 vừa qua đã công bố kế hoạch điều tra toàn diện số trẻ này.Tuy nhiên, hiện tại Bộ Y tế chưa có căn cứ để có thể tiến hành thu thập các thông tin về sản phụ hay theo dõi số trẻ chưa được khai sinh nếu chỉ dựa trên "mã sơ sinh tạm thời", được Cơ quan quản lý dịch bệnh cấp sau khi sinh và tiêm phòng viêm gan B, nên sẽ khó có thể điều tra một cách nghiêm ngặt.Các thông tin về sinh đẻ thuộc quyền quản lý của Cơ quan Bảo hiểm y tế và Cơ quan Giám định bảo hiểm y tế, thông tin về mã sơ sinh tạm thời do Cơ quan quản lý dịch bệnh quản lý, việc khai sinh và đăng ký quan hệ gia đình do Bộ Hành chính và Bộ Tư pháp quản lý. Hiện tại, chưa có hệ thống nào liên kết và chia sẻ các thông tin này.Do vậy, Bộ Y tế và phúc lợi sẽ xúc tiến sửa đổi thông tư thi hành Luật về trợ cấp an sinh xã hội với nội dung cho phép đối chiếu và xác nhận việc khai sinh dựa trên mã sơ sinh tạm thời. Trước khi sửa đổi Thông tư thi hành, Bộ sẽ xúc tiến điều tra bằng các biện pháp hành chính tích cực. "Hành chính tích cực" là việc diễn giải luật, xử lý nghiệp vụ một cách tích cực vì lợi ích chung.Chính phủ đang xúc tiến chế độ bắt buộc cơ sở y tế phải thông báo cho chính quyền địa phương khi có trẻ em được sinh ra, cũng như chế độ Nhà nước bảo hộ cho trẻ em được khai sinh, cho phép sản phụ có thể khai sinh giấu tên tại bệnh viện. Trong tuần này, hai chế độ trên sẽ được đưa ra thảo luận tại Ủy ban Pháp chế và tư pháp và Ủy ban Y tế và phúc lợi thuộc Quốc hội.