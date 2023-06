Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 27/6 đã đăng tin về kết quả báo cáo về viện trợ nhân đạo năm 2023 do tổ chức dân sự viện trợ và phát triển quốc tế của Anh mang tên "Sáng kiến phát triển" (DI) phát hành gần đây.Trong đó, Bắc Triều Tiên là một trong những nước đang liên tục đứng trước nguy cơ khủng hoảng nhân đạo, bên cạnh Yemen, Syria, Congo, Afghanistan, Venezuela.Vào năm ngoái, số người dân miền Bắc cần viện trợ nhân đạo là 1,4 triệu người, đứng thứ 14 trong các nước có số dân đang gặp nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nhiều nhất trên thế giới.Theo tiêu chuẩn Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC) của Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Bắc Triều Tiên được xếp vào giai đoạn P3+, tương đương với mức "Bất ổn nghiêm trọng về lương thực", là một trong các nước mất an ninh lương thực nặng nề nhất.Dù vậy, miền Bắc là quốc gia có nguồn thông tin không minh bạch, không cung cấp tài liệu liên quan đến các khoản viện trợ nhân đạo từ cộng đồng quốc tế.