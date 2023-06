Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giữ vững lập trường không nhập khẩu trở lại thủy hải sản từ Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 27/6 đã có cuộc gặp với báo chí và nhấn mạnh Chính phủ không có ý định nối lại việc nhập khẩu thủy hải sản từ Fukushima (Nhật Bản) vì mối ưu tiên hàng đầu là sức khỏe và an toàn của người dân, đồng thời nhận định lập trường về nước thải nhiễm xạ và nhập khẩu lại thủy hải sản là hai vấn đề riêng biệt.Seoul sẽ chỉ xem xét lại phương châm này khi thủy hải sản từ Fukushima được đánh giá là thực sự an toàn cho người dân, và trước lúc đó thì sẽ giữ vững lập trường không nối lại nhập khẩu thủy hải sản từ khu vực này.Quan chức này còn giải thích rằng Chính phủ Hàn Quốc sẽ đánh giá tổng hợp kế hoạch xả nước thải ra biển của Nhật Bản một cách khách quan và mang tính khoa học để xem xét liệu kế hoạch xả nước thải ra biển có phù hợp với bộ luật và tiêu chuẩn quốc tế hay không, thông qua báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và phân tích của đoàn thanh sát do Seoul phái cử sang nhà máy Fukushima hồi tháng 5.Mặt khác, về câu hỏi liên quan đến việc báo chí Tokyo đưa tin Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi sẽ đến gặp Thủ tướng Nhật Bản để đưa báo cáo cuối cùng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lim Soo-suk trong cuộc họp báo thường kỳ vào cùng ngày cho biết phía Seoul cũng đang đợi báo cáo cuối cùng của IAEA về việc chính thức đưa ra tuyên bố liên quan đến vấn đề này.