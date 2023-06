Hàn Quốc nâng cấp độ phòng ngừa thiệt hại do mưa lớn

Photo : YONHAP News

Lúc 11 giờ 45 phút đêm ngày 27/6, Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc đã khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương giai đoạn hai, đồng thời nâng cảnh báo nguy cơ mưa lớn từ mức chú ý lên mức cảnh giác.Cơ chế hoạt động của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương bao gồm ba giai đoạn, trong đó giai đoạn ba là mức đối phó cao nhất. Trong khi đó, cảnh báo nguy cơ mưa lớn được chia làm 4 mức, đó là quan tâm, chú ý, cảnh giác và nghiêm trọng.Theo đó, vào lúc 0 giờ ngày 28/6, Chủ tịch Ủy ban Kim Sung-ho đã chủ trì cuộc họp rà soát khẩn cấp giữa các cơ quan hữu quan về đối sách phòng ngừa thiệt hại do mưa lớn. Chủ tịch Kim yêu cầu các cơ quan hữu quan chuẩn bị đối phó kỹ lưỡng, không để xảy ra thiệt hại về người, như cấm ra vào các khu vực nguy hiểm như ven biển, sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở đất.Ngoài ra, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy cũng đã tổ chức cuộc họp xem xét tình hình, khởi động Ban kiểm soát cứu hộ trung ương để phòng ngừa thiệt hại về người và tài sản do mưa lớn.Ban kiểm soát cứu hộ trung ương là giai đoạn đối phó gồm các nội dung bao quát và điều phối các hạng mục liên quan tới cứu hộ khẩn cấp, phân chia vai trò hoạt động cứu hộ khẩn cấp giữa các cơ quan cứu hộ khẩn cấp và cơ quan hỗ trợ, chỉ huy và kiểm soát.Cơ quan Phòng cháy chữa cháy đề nghị người dân hạn chế gọi lên Tổng đài 119 nếu không thật sự nguy cấp, để cơ quan này có thể tập trung đối phó với các tình huống khẩn cấp hơn.