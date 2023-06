Bộ Văn hóa Hàn Quốc mở gian hàng K-culture để quảng bá du lịch Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 28/6 cho biết sẽ cùng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) liên tiếp mở nhiều gian hàng Văn hóa Hàn Quốc (K-culture) ở nhiều nơi trong và ngoài nước.Gian hàng đầu tiên sẽ mở cửa từ ngày 30/6-9/7 tại trạm Songjeong ở công viên Haeundae Blue Line Park.Được trang trí bằng vải nhuộm màu sắc đặc trưng của Hàn Quốc, gian hàng này sẽ là nơi để khách du lịch người nước ngoài trực tiếp viết thiệp mời viếng thăm Hàn Quốc cho bạn bè và người quen, thiệp mời sẽ được gửi qua đường bưu điện quốc tế sau khi gian hàng đóng cửa.Thêm vào đó, du khách còn có thể trực tiếp làm con dấu ghi tên bằng chữ Hàn Hangeul và mũ Gat truyền thống.Hai cơ quan trên còn phối hợp với chính quyền thành phố Busan, nơi đang dồn toàn lực vào hoạt động chạy đua giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo 2030, để giảm giá vé vào cổng của Đài quan sát Busan X The Sky tại bãi biển Haeundae.Ngoài ra, gian hàng K-culture cũng sẽ được dựng ở công viên núi Yongdu ở thành phố Busan, được xem là một trong những nơi nổi tiếng để ngắm cảnh đêm.Sau thành phố Busan, những nơi được đặt gian hàng là Trung tâm Rockefeller tại thành phố New York của Mỹ vào tháng 7, và Trung tâm thương mại The Hyundai tại thủ đô Seoul vào tháng 8.Bộ Văn hoá Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ mời giới phóng viên từ 31 công ty báo chí Nhật Bản như Asahi, Yomiuri, Mainichi và khoảng 50 người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội (influencer) đến tham dự lễ khai mạc gian hàng đầu tiên.