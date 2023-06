Hàn Quốc ghi nhận những thiệt hại đầu tiên do mưa lớn trong mùa mưa năm nay

Photo : YONHAP News

Đến sáng ngày 28/6, Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc đã hạ cảnh báo nguy cơ mưa lớn từ mức "cảnh giác" xuống mức "chú ý", đồng thời điều chỉnh cơ chế hoạt động của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương từ giai đoạn hai xuống giai đoạn một.Tính đến 11 giờ trưa cùng ngày, khu vực ven biển Tây tỉnh Bắc Jeolla có lượng mưa đạt 10 mm/giờ. Dự báo các địa phương sâu trong đất liền sẽ có mưa rào hoặc mưa đá trong chiều cùng ngày.Từ 4 giờ chiều ngày hôm trước tới 10 giờ sáng ngày 28/6 lượng mưa tại thành phố Gwangju đạt 274,6 mm, tại huyện Damyang tỉnh Nam Jeolla đạt 217 mm, tại huyện Hwasun tỉnh Nam Jeolla đạt 207,5 mm, huyện Namhae tỉnh Nam Gyeongsang đạt 206,4 mm, và một số địa phương khác cũng có mưa trên 190 mm.Theo Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, tới thời điểm hiện tại, có một trường hợp bị thiệt hại về người, 7 trường hợp bị thiệt hại về tài sản do mưa lớn.Một nhân viên kiểm tra hệ thống kênh rạch ngoài 60 tuổi đã bị mất tích trong quá trình kiểm tra cống nước ở huyện Hampyeong, tỉnh Nam Jeolla khi xảy ra mưa lớn vào ngày hôm trước, cơ quan cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm.Các trường hợp bị thiệt hại về tài sản chủ yếu tập trung thành phố Gwangju, như hư hại nhà cửa hoặc bờ kè đá, mưa lớn cuốn trôi mặt đường, vỡ bờ kè sông suối, ngập nước công trường xây dựng.