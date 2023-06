Seoul cấm vận một người Nga gốc Hàn hỗ trợ cho chính quyền Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 28/6 công bố cấm vận với hai cá nhân và hai công ty đóng vai trò hỗ trợ hoạt động tài chính cho Bắc Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trong số hai cá nhân có một người Nga từng mang quốc tịch Hàn Quốc, tên là Choi Chon-gon, và một công dân Bắc Triều Tiên tên là So Myong, trợ thủ của Choi. Hai công ty bị cấm vận là công ty thuộc sở hữu của Choi hoặc do Choi đầu tư.Choi Chon-gon đã bỏ trốn sang Nga sau khi bị nghi ngờ có hoạt động tài chính trái phép trong nước, rồi lấy quốc tịch Nga; được xác định là có các hoạt động hỗ trợ cho chính quyền Bắc Triều Tiên. Y đã thành lập ra công ty Hanne Ulaan, một công ty ma tại Mông Cổ, nhằm lẩn tránh cấm vận của cộng đồng quốc tế với miền Bắc. Giao dịch thương mại với miền Bắc của công ty này ước đạt trên 10 tỷ won (7,7 triệu USD).Ngoài ra, Choi còn cùng với nhân vật họ So, Trưởng đại diện của Ngân hàng thương mại Bắc Triều Tiên tại thành phố Vladivostok, đầu tư và lập ra một công ty thương mại lấy tên là "Epsilon". Ngân hàng thương mại Bắc Triều Tiên nằm trong danh sách cấm vận của Hội đồng bảo an từ năm 2017.Nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có nội dung cấm liên doanh với tổ chức, cá nhân của Bắc Triều Tiên để thành lập và vận hành các công ty liên doanh hoặc tổ chức hợp tác với miền Bắc.Nếu muốn giao dịch tài chính, ngoại hối với các cá nhân và tổ chức bị cấm vận nói trên thì phải được Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Ủy ban giám sát tài chính (FSC) của Hàn Quốc cấp phép trước. Nếu giao dịch khi chưa được phép sẽ có thể bị xử phạt theo pháp luật liên quan.Từ tháng 10 năm ngoái tới cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã chỉ định tổng cộng 45 cá nhân và 47 cơ quan, tổ chức dính líu tới Bắc Triều Tiên vào danh sách cấm vận riêng của Seoul.