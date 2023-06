Ủy ban Olympic quốc tế: “Bắc Triều Tiên sẽ được mời tham dự Olympic Paris 2024"

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ ( VOA) ngày 27/6 (giờ địa phương) đã đưa tin Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết Ủy ban Olympic quốc gia (NOC) của Bắc Triều Tiên sẽ được mời đến tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024 do có đủ tư cách như tất cả các nước khác.Tuy nhiên, IOC đã không trả lời về câu hỏi liệu Bình Nhưỡng đã liên lạc với IOC hay Ủy ban tổ chức Olympic Paris để tham dự Thế vận hội này hay không.Ủy ban Olympic quốc gia là cơ quan đại điện một nước tại Thế vận hội Olympic, chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề trong nước liên quan đến thế vận hội.Trước đó, Bộ Ngoại giao miền Bắc hôm 23/6, là ngày Olympic do IOC quy định, đã ngụ ý về khả năng nước này tham dự Olympic Paris rằng quốc kỳ Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục phấp phới trên nền trời tại Thế vận hội quốc tế cùng với sự tỏa sáng của nhóm vận động viên nước nhà.Bình Nhưỡng đã bị Ủy ban Olympic quốc tế đình chỉ tư cách tham dự Thế vận hội sau khi không tham gia Olympic Tokyo vào năm 2020 với lý do phong tỏa biên giới phòng dịch COVID-19, song thời hạn đình chỉ đã kết thúc vào năm ngoái.