Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc trong tháng 4 giảm 12,7% so với cùng kỳ một năm trước

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/6 công bố trong tháng 4, có 18.484 trẻ em được sinh ra tại Hàn Quốc, giảm 2.681 trẻ (12,7%) so với cùng kỳ năm 2022, mức giảm sâu nhất sau mức giảm 15,5% vào tháng 11/2020. Đây là quy mô số trẻ sơ sinh thấp kỷ lục xét riêng trong các tháng 4 từ trước tới nay. Số trẻ sơ sinh đã giảm 89 tháng liên tiếp từ tháng 12/2015 (so với cùng kỳ năm trước đó).Tỷ suất sinh thô, tức số trẻ được sinh ra trên 1.000 dân, đạt 4,4 trẻ. Trong đó, thành phố Sejong có tỷ suất sinh thô cao nhất cả nước là 7,5 trẻ, tỉnh Bắc Jeolla thấp nhất là 3,6 trẻ.Một quan chức Cục Thống kê cho biết số trẻ sơ sinh có quan hệ mật thiết tới số cặp kết hôn. Kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19 cho tới tháng 8/2022, số cặp kết hôn đã giảm mạnh do các biện pháp giãn cách xã hội, khiến số trẻ sơ sinh ngày càng giảm sâu hơn.Số cặp kết hôn trong tháng 4 năm nay đạt 14.475 cặp, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước, là mức thấp nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu có thống kê liên quan từ tháng 2/1981. Số cặp kết hôn sau một thời gian giảm mạnh vì đại dịch, đã tăng trở lại 6,8% vào tháng 8 năm ngoái, 8 tháng tăng liên tiếp, nhưng lại chuyển sang xu hướng giảm trong tháng 4.Số cặp ly hôn là 7.288 cặp, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.Số người tử vong trong tháng 4 là 27,581 người, giảm 9.091 người (24,8%). Do số ca tử vong nhiều hơn số trẻ được sinh ra, nên dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 9.097 người trong tháng 4, 42 tháng giảm liên tiếp từ tháng 11/2019 do ảnh hưởng từ tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa.