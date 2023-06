Photo : YONHAP News

Báo Yomiuri của Nhật Bản ngày 29/6 đưa tin Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đang thảo luận về việc thăm Hàn Quốc vào tháng 7 nhằm trình bày về kết quả kiểm chứng kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển của Nhật Bản.Theo nội dung đưa tin, ông Grossi dự kiến sẽ chuyển báo cáo kiểm chứng cuối cùng của IAEA cho Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào ngày 4/7, sau đó tới thăm các nước Hàn Quốc, New Zealand, Quần đảo Cook trên Thái Bình Dương để trình bày về nội dung báo cáo.Cả Hàn Quốc, New Zealand và Quần đảo Cook đều đang bày tỏ lo ngại sâu sắc về tính an toàn, phản đối việc Tokyo xả nước thải nhiễm xạ ra biển.Chính phủ Nhật Bản hy vọng rằng thông qua chuyến thăm của Tổng giám đốc IAEA, các nước lân cận và quốc đảo Thái Bình Dương sẽ hiểu rõ hơn về kế hoạch của Tokyo.Mặt khác, Ủy ban Quy chế năng lượng nguyên tử của Nhật Bản đang tiến hành khâu kiểm tra cuối cùng trước khi xả thải ra biển. Nếu không phát hiện được vấn đề nào đặc biệt thì Ủy ban này dự kiến sẽ trao chứng nhận hoàn tất kiểm tra cho Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) vào đầu tháng 7. Khi đó, TEPCO sẽ có thể tiến hành xả nước thải ra biển.Nếu trong báo cáo cuối cùng của IAEA không có điểm nào đáng lo ngại thì Thủ tướng Kishida sẽ cân nhắc tới phản ứng của các nước láng giềng và ngư dân trong nước để ra quyết định cuối cùng về thời điểm xả nước thải nhiễm xạ ra biển.Tới thời điểm hiện tại, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế đánh giá rằng phương pháp và trang thiết bị xả nước thải của TEPCO đáp ứng yêu cầu. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng báo cáo cuối cùng của IAEA cũng sẽ không nêu ra vấn đề nào lớn trong kế hoạch xả thải của Tokyo.