Người lái xe khi say rượu sẽ bị tịch thu xe ô tô từ ngày 1/7

Viện Kiểm sát tối cao và Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc ngày 28/6 đã công bố Đối sách bài trừ tận gốc nạn lái xe trong tình trạng say rượu, được chính thức áp dụng từ ngày 1/7.Theo đó, người lái xe sẽ bị tịch thu ô tô nếu điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu gây tai nạn khiến nạn nhân tử vong, nhiều nạn nhân bị thương, hay đụng người rồi bỏ trốn, tái phạm hoặc vi phạm Luật đặc biệt về xử lý tai nạn giao thông.Điều luật này bao gồm cả việc người lái xe khi say rượu khiến người khác bị thương trên hai lần, hoặc lái xe khi say rượu trên ba lần trong vòng 5 năm dù không gây ra tai nạn.Ngoài ra, Viện Kiểm sát và Cảnh sát có kế hoạch sẽ tích cực bắt giữ, điều tra người thường xuyên lái xe khi say rượu và người có hành vi đổi chỗ cho tài xế và tiếp tay cho việc phạm tội.Đối sách này được đưa ra nhằm ứng phó với tình hình người lái xe trong tình trạng say rượu tăng mạnh sau khi các quy định phòng dịch COVID-19 được dỡ bỏ gần đây.Vào năm 2022, số vụ lái xe khi say rượu bị phát hiện là 130.283 vụ, số vụ tai nạn gây ra bởi tài xế say rượu là hơn 15.000 vụ, gần bằng mức vào năm 2019 trước khi có dịch COVID-19 (130.772 vụ và 15.708 vụ).Cảnh sát cho biết sẽ tăng cường kiểm soát nạn lái xe khi say rượu vào kỳ nghỉ hè, bằng cách thực hiện các cuộc kiểm tra đồng loạt trên toàn quốc vào mỗi thứ 6, cũng như kiểm tra theo từng khu vực và từng khung thời gian riêng.