Vệ tinh Kwangmyongsong-4 của Bắc Triều Tiên sắp sửa biến mất trong vài ngày tới

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 29/6 dẫn nội dung phân tích của trang web thông tin vệ tinh quốc tế "n2yo", cho biết vệ tinh Kwangmyongsong-4 của Bắc Triều Tiên phóng năm 2016 đang ở độ cao cách Trái đất 200-240 km tính đến một ngày trước đó.Vào ngày 22/6 năm ngoái, vệ tinh này nằm ở độ cao 450 km, tới ngày 18/5 vừa qua đã giảm xuống độ cao 325 km. Có nghĩa trong vòng một năm, vệ tinh đã hạ độ cao tối đa 250 km, đặc biệt là giảm 100 km trong vòng 40 ngày trở lại đây. Giới chuyên gia cho rằng vệ tinh Kwangmyongsong-4 đang sắp sửa biến mất.Tiến sĩ Jonathan McDowell thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian của Mỹ nhận định trong vòng từ vài ngày cho tới vài tuần tới, vệ tinh này sẽ quay trở lại bầu khí quyển của Trái đất. Do đây là vệ tinh cỡ nhỏ, nên vệ tinh sẽ bốc cháy và bị thiêu rụi khi chạm tới mặt đất.Lý do mà vệ tinh hạ thấp dần độ cao là bởi lực ma sát và lực cản phát sinh khi bay trên quỹ đạo. Chuyên gia tên lửa Markus Schiller thuộc công ty phân tích ST Analytics của Đức nhận định việc vệ tinh Kwangmyongsong-4 bị rơi là điều tự nhiên do không có động cơ đẩy định kỳ đưa vệ tinh lên cao. Khi hạ tới độ cao 200 km, thì tốc độ rơi của vệ tinh sẽ càng nhanh hơn.Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh Kwangmyongsong-4 vào ngày 7/2/2016, gọi đây là vệ tinh quan trắc Trái đất. Vệ tinh này đã tiến vào quỹ đạo thành công nhưng không bắt được liên lạc với trạm mặt đất nên còn bị gọi là "vệ tinh chết".Vệ tinh Kwangmyongsong-3 mà miền Bắc phóng vào ngày 12/12/2012 cũng là "vệ tinh chết", nhưng hiện vẫn đang bay trên quỹ đạo, mặc dù vẫn chưa tới giai đoạn tàn lụi như Kwangmyongsong-4 nhưng cũng đang hạ dần độ cao tương tự. Vệ tinh này từng ở độ cao 450-500 km vào tháng 6 năm ngoái, tới gần đây được xác định là đã hạ xuống độ cao 370-380 km.