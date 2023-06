Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ trích chính sách Bắc Triều Tiên của Chính phủ tiền nhiệm

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 29/6 đã tham dự lễ kỷ niệm 69 năm ngày thành lập tổ chức dân sự Liên minh tự do Hàn Quốc (Korea Freedom Federation). Đây là lần đầu tiên sau 24 năm, một Tổng thống Hàn Quốc tham dự lễ kỷ niệm của tổ chức bảo thủ tiêu biểu này.Tại đây, Tổng thống nhấn mạnh về nhận thức lịch sử và quốc gia đúng đắn, nhận thức an ninh rõ ràng. Ông Yoon chỉ ra rằng các "thế lực phản quốc" đang van xin dỡ bỏ lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, rêu rao về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, giải thể Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.Việc xúc tiến tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên là một trong những chính sách trọng tâm với Bắc Triều Tiên của Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in.Ông Yoon nhấn mạnh Chính phủ đương nhiệm đã tăng cường phối hợp đồng minh Hàn-Mỹ, Hàn-Mỹ-Nhật trên nền tảng hạt nhân, tích cực triển khai đường lối ngại giao để trở thành một quốc gia trụ cột toàn cầu, không để bị Trung Quốc coi thường và chỉ biết đứng im nhìn Bắc Triều Tiên như trước.Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người tham gia vào các hành vi phản quốc vì tiền bạc và sự tiến thân của mình. Tổng thống nhấn mạnh có rất nhiều thế lực đang đe dọa và làm lung lay đất nước Hàn Quốc tự do bằng tin tức giả, tuyên truyền kỳ quái, phủ định tính chính thể của đất nước.Mặc dù không nói rõ đối tượng cụ thể, nhưng phát biểu trên của Tổng thống được phân tích là ám chỉ đảng đối lập Dân chủ đồng hành và các tổ chức dân sự khi liên tục nêu ý kiến phản đối kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Tokyo.Ngay lập tức, đảng Dân chủ đồng hành đã phản bác lại phát biểu ám chỉ "thế lực phản quốc" của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Đảng đối lập chỉ trích đây là một quả bom phát ngôn liều lĩnh, hòa bình bán đảo Hàn Quốc sẽ không thể có được từ sự đối đầu và thù địch.Phát ngôn viên Kwon Chil-seung của đảng đối lập cho biết đảng này cực kỳ sốc trước nhận thức "hữu khuynh cực đoan" của Tổng thống Yoon Suk-yeol, lấy làm tiếc và lo ngại sâu sắc nhận thức của ông về vấn đề quan hệ liên Triều, cho rằng chính Tổng thống mới là người đang tuyên truyền làm lung lay chủ nghĩa dân chủ.