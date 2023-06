Tiền lương thực tế của người lao động Hàn Quốc trong tháng 4 giảm tháng thứ hai liên tiếp

Photo : KBS News

Theo kết quả điều tra của Bộ Tuyển dụng và lao động công bố ngày 29/6, tính đến tháng 4 vừa qua, mức lương bình quân tháng của người lao động các công ty có trên một lao động thường xuyên đạt 3.706.000 won (2.812 USD), tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Tuy nhiên, tiền lương thực tế của người lao động, xét tới ảnh hưởng của lạm phát lại giảm từ 3.350.000 won (2.542 USD) xuống 3.344.000 won (2.537 USD), giảm 6.000 won (5 USD), tức 0,2%.Mức lương bình quân người lao động đã giảm 10 tháng liên tiếp từ tháng 4 năm ngoái tới tháng 1 năm nay, sau đó tăng trở lại trong tháng 2, nhưng lại quay đầu giảm từ tháng 3. Trong vòng 4 tháng đầu năm nay, tiền lương thực tế của người lao động đạt 3.665.000 won (2.781 USD), giảm 77.000 won (58 USD), tức giảm 2,1%.Trong tháng 4, chỉ số giá tiêu dùng đạt 110,8 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tiền lương tháng 4 của người lao động chỉ tăng 2,7%, vẫn thấp hơn 1% so với lạm phát.Số lao động có việc làm vẫn tiếp tục duy trì đà tăng kể từ sau tháng 3/2021. Lĩnh vực nhà hàng, khách sạn tăng 88.000 người (8%), có mức tăng lớn nhất, sau đó tới lĩnh vực dịch vụ y tế, phúc lợi xã hội tăng 79.000 người (3,6%), lĩnh vực dịch vụ chuyên môn, khoa học công nghệ tăng 47.000 người (3,8%). Ngược lại, lao động xây dựng giảm 12.000 người (0,8%), dịch vụ giáo dục giảm 5.000 người (0,3%).