Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ mời nam diễn viên Park Hae-il làm hội viên

Photo : YONHAP News

Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS), đơn vị chủ quản của giải Oscar, ngày 28/6 (giờ địa phương) đã công bố danh sách mời 398 hội viên mới năm nay, trong đó có nam diễn viên Park Hae-il của Hàn Quốc.Park Hae-il là diễn viên Hàn Quốc duy nhất góp mặt trong danh sách này. Tên tuổi của anh tỏa sáng sau bộ phim "Quyết tâm chia tay" (Decision to Leave) của đạo diễn Park Chan-wook, người giành giải thưởng "Đạo diễn xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) năm ngoái.Biên kịch Jeong Seo-gyeong của bộ phim này cũng nằm trong danh sách công bố với tư cách là nhà biên kịch. Biên kịch Jeong được xem là "tri kỷ" của đạo diễn Park Chan-wook, tham gia chấp bút nhiều tác phẩm của đạo diễn Park như "Cơn khát" (Thirst) năm 2009, "Cô hầu gái" (The Handmaiden) năm 2016.Nếu như nam diễn viên Park Hae-il và biên kịch Jeong đều nhận lời mời của AMPAS, thì hai người sẽ có quyền bỏ phiếu tại Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ.Trong danh sách hội viên mới năm nay có đạo diễn Daniel Kwan, diễn viên người Mỹ gốc Việt Quan Kế Huy và diễn viên người Mỹ gốc Hoa Stephanie Hsu tham gia phim "Cuộc chiến đa vũ trụ" (Everything Everywhere All at Once) càn quét 7 tượng vàng Oscar năm ngoái.Hàn Quốc liên tục góp mặt vào danh sách hội viên của Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ từ năm 2015 như nam diễn viên Song Kang-ho, đạo diễn Bong Joon-ho, đạo diễn Park Chan-wook, tài tử Lee Byung-hun, nữ diễn viên Bae Doo-na, Kim Min-hee,Youn Yuh-jung.