Hàn Quốc xếp hạng 43 trong số các quốc gia hòa bình

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu kinh tế và hòa bình (IEP), một tổ chức nghiên cứu chính sách có trụ sở tại Sydney (Australia), ngày 16/6 đã công bố báo cáo “Chỉ số hòa bình toàn cầu (GPI) 2023”, cho thấy Hàn Quốc đạt 1.763 điểm, đứng hạng thứ 43 trong tổng số 163 quốc gia trên toàn thế giới được xếp hạng, tăng hai hạng so với năm ngoái.IEP đã đưa ra thứ hạng trên sau khi đánh giá tổng cộng 23 yếu tố và ba lĩnh vực liên quan đến hòa bình là "tranh chấp xung đột đang diễn ra trong nước", "an toàn xã hội và an ninh", "quân sự hóa".23 yếu tố gồm có số người thiệt mạng trong các vụ xung đột trong và ngoài nước, mối quan hệ với các nước láng giềng, nguy cơ khủng bố, mức phát sinh tội phạm nghiêm trọng, chi tiêu quân sự trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), năng lực về vũ khí hạt nhân và vũ khí hạng nặng. Điểm càng gần với 1 thì càng tiệm cận với "trạng thái hòa bình" và giữ thứ hạng cao.Mức chi tiêu của Hàn Quốc cho quân sự trong năm 2022 là 66 tỷ USD, xếp thứ 10 toàn thế giới, tăng 27% tức 51,9 tỷ USD so với năm 2021.Xét theo từng quốc gia, Iceland chiếm hạng nhất trong 15 năm liền với số điểm năm nay là 1,124 điểm. Theo sau là Đan Mạch (1,31 điểm), Ireland (1,312 điểm), New Zealand (1,313 điểm), Áo (1,316 điểm).Nước xếp cuối bảng là Afghanistan với 3,448 điểm. Bắc Triều Tiên đứng vị trí thứ 149 (2,848 điểm), leo 4 hạng so với năm 2022. Việt Nam xếp hạng thứ 41 với 1,745 điểm.Tổng số tiền mà miền Bắc chi cho quân sự trong năm ngoái là 211,3 tỷ USD, đứng thứ 4 chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Tỷ lệ chi tiêu cho quân sự với GDP là 33,4%, chỉ đứng sau Ukraine (36,9%), nước bị Nga xâm lược.Nga đứng vị trí thứ 158, thấp hơn Bắc Triều Tiên, và xếp sau Ukraine một hạng.