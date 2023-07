36% cử tri ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol trong tuần này

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 30/6 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành với 1.007 người trên 18 tuổi toàn quốc, tiến hành từ ngày 27-29/6 vừa qua.Kết quả là có 36% người dân được hỏi đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol, 56% đánh giá tiêu cực.Viện Gallup phân tích rằng từ tháng trước, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống duy chỉ ở ngưỡng 35%, tỷ lệ không ủng hộ ở ngưỡng trên 55%, được phân tích là bởi không có vấn đề nào nổi cộm có thể kéo theo sự thay đổi nhận định của cử tri đối với Tổng thống.Trong số các cử tri ủng hộ, 34% chọn lý do là vì chính sách ngoại giao của Tổng thống, 5% chọn sự quyết đoán, năng lực xúc tiến chính sách ông Yoon, 4% chọn các lý do khác như về đường lối kinh tế, dân sinh, quốc phòng an ninh, đối phó với quan hệ lao động.Trong số các cử tri không ủng hộ, 22% chọn là vì chính sách ngoại giao, 11% chọn đối phó của Chính phủ trong vấn đề nước thải nhiễm xạ của Nhật Bản, 6% cho rằng Tổng thống độc đoán, 5% cho rằng Tổng thống thiếu tư chất, kinh nghiệm, 4% lựa chọn lý do như quan hệ với Nhật Bản, chính sách giáo dục, thiếu sự trao đổi với người dân.Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân trong tuần này đạt 33%, đảng đối lập Dân chủ đồng hành là 34%, lần lượt giảm 2% và tăng 3% so với một tuần trước. 28% cử tri trả lời không ủng hộ đảng nào. 4% ủng hộ đảng Công lý.Mặt khác, 78% cử tri lo ngại nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima của Nhật Bản nếu được xả ra biển sẽ có thể làm ô nhiễm vùng biển và thuỷ sản của Hàn Quốc. Chỉ có 11% người dân trả lời không lo ngại.