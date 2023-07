Sản xuất ngành công nghiệp tháng 5 tại Hàn Quốc tăng 1,3%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/6 đã công bố chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trong tháng 5 đạt 111,1 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 1,3% so với tháng trước đó và cũng là mức tăng cao nhất sau 14 tháng, kể từ tháng 3/2022.Sản xuất ngành công nghiệp tăng lần lượt 1,1% trong hai tháng 2 và 3, sau đó giảm 1,3% trong tháng 4 và trở lại đà tăng trong tháng 5.Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản tăng 3,2%, sản xuất chế tạo tăng 3,2% khiến sản xuất tăng toàn bộ.Nền kinh tế chíp bán dẫn vẫn chưa phục hồi. Sản xuất chíp bán dẫn liên tục giảm trong hai tháng đầu năm, sau đó tăng vọt chóng mặt 30,9% vào tháng 3, tăng nhẹ 4,9% và 4,4% trong tháng 4 và tháng 5. Tuy nhiên, nếu xét với cùng kỳ năm trước thì sản xuất chíp bán dẫn giảm 16,7%.Tỷ lệ tồn kho giảm nhẹ 6,8% xuống còn 123,3% trong tháng 5, trong đó tồn kho chíp bán dẫn (2,7%) tăng, song mức tăng đã chậm lại so với tháng trước đó (30%); lượng xuất xưởng chíp bán dẫn tăng 19%. Mặt khác, tồn kho xe ô tô và trang thiết bị giảm.Quan chức của Cục Thống kê Hàn Quốc nhận định rằng vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy xuất khẩu chíp bán dẫn sẽ tăng mạnh, và hiện khó có thể đánh giá rằng nền kinh tế chíp bán dẫn đang phục hồi một cách rõ rệt, đồng thời nhấn mạnh cần phải theo dõi hơn nữa hiệu quả của đối sách giảm sản lượng chíp nhớ.Sản xuất dịch vụ giảm nhẹ 0,1%. Ngành khách sạn và nhà hàng có mức giảm lớn là 4,5%, được phân tích là có liên quan đến việc thời tiết của những ngày nghỉ trong tháng 5 không được tốt, và nhiều người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài.Chỉ số doanh số bán lẻ, thể hiện xu hướng tiêu dùng, trong tháng 5 là 105,2 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 0,4% so với tháng 4. Trong đó, doanh số mọi danh mục hàng hóa đều tăng, cụ thể hàng hóa lâu bền như đồ điện gia dụng tăng 0,5%, hàng hóa ít bền như giày dép, túi xách và quần áo tăng 0,6%, hàng hóa không bền như thực phẩm, dược phẩm tăng 0,2%.Đầu tư thiết bị tăng 3,5%, nhờ đầu tư máy móc và thiết bị vận tải tăng.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, là 99,9 điểm, tăng 0,1 điểm và tăng liên tục trong 4 tháng qua.