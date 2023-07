Điện tử Samsung tiếp tục thua Intel về doanh thu chíp bán dẫn quý I năm 2023

Photo : KBS News

Theo thông tin do công ty khảo sát thị trường Omdia của Anh công bố ngày 29/6, doanh thu chíp bán dẫn trong quý I năm nay của hãng Điện tử Samsung là 8,93 tỷ USD, giảm 55,7% so với cùng kỳ năm trước.Điện tử Samsung đã ghi nhận doanh thu chíp bán dẫn ở mức kỷ lục cao nhất thế giới vào năm ngoái, song đã bị tước mất vị trí đầu bảng bởi Công ty Intel liên tục từ quý III năm ngoái.Doanh thu quý I của Intel đạt 11,14 tỷ USD, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm 2022.Đặc biệt, tình hình thị trường chíp nhớ bị đình trệ cũng đã kéo hai trong ba ông trùm trong lĩnh vực chíp nhớ là SK Hynix và Micron ra khỏi vị trí 10 doanh nghiệp đầu bảng. Trong khi đó, Điện tử Samsung, công ty có chíp bán dẫn hệ thống, đứng vị trí thứ hai; theo sau là Qualcomm (7,94 tỷ USD), Broadcom (6,67 tỷ USD), AMD (5,299 tỷ USD), NVIDIA (5,28 tỷ USD).Tổng doanh thu của thị trường chíp bán dẫn toàn cầu trong quý I năm nay là 119,95 tỷ USD, giảm 25,4% so với một năm trước.