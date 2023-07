Photo : YONHAP News

Đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích đợt cải tổ Nội các đầu tiên của Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 29/6 là một bước lùi, chứ không phải là cải cách, yêu cầu Tổng thống tái xem xét toàn diện quyết định nhân sự.Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung chỉ trích ông Yoon đã có những phát ngôn mang tính hữu khuynh, đẩy cả đất nước theo khuynh hướng cực đoan. Đặc biệt, đảng đối lập chỉ trích phát ngôn của Tổng thống Yoon Suk-yeol về "thế lực phản quốc".Nghị sĩ Yoon Young-chan của đảng này chỉ trích Tổng thống Yoon Suk-yeol đã gây ra một cuộc "đảo chính", khi từ chối cải cách Viện Kiểm sát, tiến hành điều tra với cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk. Tổng thống đã dùng tới cụm từ "thế lực phản quốc" chỉ để nhấn mạnh về tính chính thể.Trong khi đó, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân thì cho biết sẽ giải thích đầy đủ, để giải tỏa các ý kiến chỉ trích về vấn đề nhân sự của đảng Dân chủ đồng hành trong quá trình điều trần nhân sự tại Quốc hội. Đảng này nhấn mạnh việc đưa ra phát ngôn mang tính chính trị là quyền tự do của tất cả công chức.Đảng cầm quyền chỉ trích cụm từ "đảo chính" của nghị sĩ Yoon Young-chan, chỉ trích đây là một phát ngôn kích động ác ý, hạ thấp sự lựa chọn của người dân. Phát biểu của ông Yoon về "thế lực phản quốc" xuất phát từ nguyên lý hết sức căn bản, mang tính chất bình thường hóa quốc gia, không có bất cứ vấn đề gì.Một ngày trước, Tổng thống đã tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập tổ chức bảo thủ Liên minh tự do Hàn Quốc (Korea Freedom Federation). Tại đây, Tổng thống chỉ ra rằng các "thế lực phản quốc" đang van xin dỡ bỏ lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, rêu rao về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, giải thể Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc. Việc xúc tiến tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên là một trong những chính sách trọng tâm với Bắc Triều Tiên của Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, nên phát biểu của ông Yoon được phân tích là ám chỉ Chính phủ tiền nhiệm và đảng đối lập Dân chủ đồng hành.