Photo : YONHAP News

Vào ngày 29/6, trong đợt cải tổ Nội các đầu tiên kể từ sau khi nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã thay thế cả vị trí Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Thống nhất cùng một lúc.Ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất Kim Yung-ho từng giữ chức Thư ký phụ trách thống nhất thuộc Phủ Tổng thống thời Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak, được biết đến là một nhân vật theo đường lối cứng rắn với Bắc Triều Tiên do liên tục nêu ra các vấn đề nhân quyền tại miền Bắc. Ứng cử viên Thứ trưởng Bộ Thống nhất là Đại sứ Hàn Quốc tại Thái Lan Moon Seoung-hyun.Tổng thống ngày 2/7 đã trực tiếp giải thích về lý do thay thế bộ máy lãnh đạo của Bộ Thống nhất. Ông Yoon nhấn mạnh đã tới lúc phải thay đổi Bộ Thống nhất, có chức năng giống "Bộ hỗ trợ Bắc Triều Tiên" trong suốt thời gian qua.Trong nhiệm kỳ của Chính phủ tiền nhiệm, Bộ Thống nhất đảm nhận các chính sách với miền Bắc đặt trọng tâm vào đối thoại và hợp tác.Theo ông Yoon, trong thời gian tới, Bộ Thống nhất phải thực thi đúng vai trò ban đầu của mình theo tinh thần Hiến pháp, đó là thống nhất hai miền theo đúng trật tư cơ bản của chủ nghĩa tự do dân chủ.Đặc biệt, Tổng thống đề ra tầm nhìn là "thống nhất để người dân cả hai miền Nam-Bắc đều có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn và đúng nghĩa là cuộc sống của con người".Có vẻ như đây là lý do Tổng thống tiến cử một người theo đường lối cứng rắn với Bắc Triều Tiên vào vị trí Bộ trưởng, và một nhà ngoại giao vào vị trí Thứ trưởng Bộ Thống nhất.Tổng thống cũng nhấn mạnh lý do việc "thay máu" nhân sự một cách quyết liệt, bởi vẫn có những công chức chưa chịu "xê dịch" dù chính quyền đã thay đổi.Có vẻ như trong thời gian tới, Chính phủ sẽ điều chỉnh đối tượng và trọng tâm nghiệp vụ của Bộ Thống nhất, theo hướng nêu bật thực trạng nhân quyền Bắc Triều Tiên trước cộng đồng quốc tế, thay vì xúc tiến đối thoại và giao lưu với Bình Nhưỡng.Đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích Tổng thống Yoon Suk-yeol đang có ý định biến Bộ Thống nhất thành Cơ quan tuyên truyền với Bắc Triều Tiên hoặc Cơ quan tình báo quốc gia thứ hai. Đảng này chỉ trích ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất là một người theo khuynh hướng thù địch và chủ nghĩa chiến tranh lạnh từ thời đại cũ.Trong khi đó, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân thì chỉ trích đảng Dân chủ đồng hành đang phản đối một cách bừa bãi bất cứ thứ gì không vừa ý mình, phản bác rằng Tổng thống chỉ đang thay đổi chính sách sai lầm của Chính phủ tiền nhiệm, tái thiết vai trò ban đầu Bộ Thống nhất cho phù hợp với môi trường mới.Dự kiến chính giới sẽ tiếp tục tranh cãi quyết liệt về sự thay đổi vai trò của Bộ Thống nhất tại phiên điều trần với ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất tại Quốc hội.