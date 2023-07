Số hành khách của các hãng bay Hàn Quốc phục hồi gần 84% mức trước thời kỳ COVID-19

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 2/7 cho biết số hành khách sử dụng tuyến đường bay quốc tế và nội địa của các hãng hàng không trong nước trong 6 tháng đầu năm 2023 là 53.397.562 người. Con số này đạt mức 83,9% của cùng kỳ năm 2019 (63.629.195 người).Trong đó, số hành khách đi các chuyến bay nội địa là 32,79 triệu người (61,4%), cao hơn 1,2% so với nửa đầu năm 2019. Số hành khách đi các chuyến bay quốc tế là 20,61 triệu người (38,6%), bằng 66% số hành khách nửa đầu năm 2019 (31,24 triệu người).Tính theo nửa đầu năm, số hành khách sử dụng các hãng hàng không nội địa Hàn Quốc trong năm 2018 và 2019 liên tục trên mức 60 triệu người, song đã giảm xuống phân nửa còn 30,17 triệu người trong năm 2020. Sau đó, con số này đã tăng nhẹ lên 31,92 triệu người vào năm 2021 và 39,45 triệu người vào năm 2022, và tăng vọt lên 50 triệu người trong thời kỳ hậu COVID-19 năm 2023.Mặt khác, các hãng hàng không lớn phục hồi tương đối chậm hơn các hãng hàng không giá rẻ, được phân tích là do các tuyến bay đường dài ra nước ngoài được vận hành chủ yếu bởi các hãng hàng không lớn có tốc độ phục hồi chậm, trong khi nhu cầu bay tuyến đường ngắn như Nhật Bản và Đông Nam Á của các hãng bay giá rẻ thì tăng đột biến.Cụ thể, trong nửa đầu năm nay, số hành khách của hãng hàng không Korean Air là 12,28 triệu người, đạt mức 69,8% của năm 2019; hãng Asiana là 9 triệu người, tỷ lệ phục hồi là 68%.Trái lại, số hành khách của hãng Tway trong cùng kỳ là 7,28 triệu người, tăng khoảng 30% so với nửa đầu năm 2019 (5,6 triệu người). Hãng Jeju Air và Air Busan lần lượt có 8,46 triệu và 5,79 triệu hành khách, tỷ lệ hồi phục là 94,2% và 92,3%.Ngoài ra, lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không của các hãng hàng không Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay là 1.405.543 tấn, đạt 91,2% mức nửa đầu năm 2019 là 1.540.744 tấn.