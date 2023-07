Thủ tướng Han Duck-soo công du hai nước Trung Nam Mỹ

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 2/7 đã bắt đầu chuyến công du Trung Nam Mỹ kéo dài 8 ngày, thăm hai nước là Trinidad và Tobago cùng với Panama.Trước tiên, Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Caribe (CARICOM) diễn ra tại Trinidad và Tobago vào ngày 3/7 (giờ địa phương).CARICOM là một cơ chế thảo luận đa phương được ra mắt nhằm mục tiêu hội nhập kinh tế khu vực Caribe, với sự tham gia của các nước trong khu vực như Barbados, Bahamas, Suriname, Jamaica. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cấp thượng đỉnh của Hàn Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh CARICOM.Thủ tướng dự kiến sẽ công bố phương án hợp tác Hàn-Caribe, có nội dung đề xuất mở rộng hợp tác về đối phó với biến đổi khí hậu, hải dương và thủy sản, an ninh lương thực.Ngoài ra, ông Han dự kiến sẽ lần lượt hội đàm song phương với lãnh đạo các nước thành viên CARICOM trong đó có Thủ tướng Trinidad và Tobago cùng Thủ tướng Dominica, dự kiến kêu gọi sự ủng hộ để Hàn Quốc giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo 2030 tại Busan.Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân ngày 2/7, Thủ tướng Han nhấn mạnh Hội nghị thượng đỉnh CARICOM là "trận đánh mở màn" cho World Expo Busan. Trong số 14 nước thành viên CARICOM, có 13 nước là thành viên của Tổ chức Triển lãm quốc tế (BIE). Ông sẽ nỗ lực hết sức để kêu gọi sự ủng hộ của các quốc gia trước vòng bỏ phiếu cuối cùng chọn nước đăng cai Triển lãm thế giới 2030 vào tháng 11 tới.Mặc dù xa cách về mặt địa lý nhưng vùng Caribe lại có nhiều tiềm năng hợp tác trong các bài toán chung như đối phó với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực. Do đó, ông sẽ tận dụng hiệu quả cơ hội ngoại giao lần này.Thủ tướng Han sẽ thăm tiếp Panama từ ngày 5/7, hội đàm với Tổng thống Panama Laurentino Cortizo, dự kiến thảo luận phương án mở rộng hợp tác song phương như về thương mại, đầu tư, hạ tầng, tài nguyên, năng lượng.Ngoài ra, Thủ tướng sẽ tới thăm công trường xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 3, dự án hạ tầng quy mô lớn nhất của Panama có sự tham gia của doanh nghiệp Hàn Quốc.