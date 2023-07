Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ tăng bình quân 5,5%/năm sau khi FTA có hiệu lực

Photo : YONHAP News

Tại một buổi hội thảo ngày 3/7, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc công bố tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong vòng 10 năm qua tăng bình quân 1,5%/năm, nhưng riêng xuất khẩu sang Mỹ tăng bình quân 5,5%/năm. Điều này cho thấy Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ đã trở thành động lực mở rộng xuất khẩu sang Washington.Hội thảo trên do Viện nghiên cứu chính sách kinh tế đối ngoại (KIEP) tổ chức, trong đó tổng kết thành quả kinh tế từ FTA Hàn-Mỹ dựa trên dữ liệu thương mại 10 năm qua (2012-2022) kể từ sau khi hiệp định có hiệu lực.Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ tăng bình quân 24,2 tỷ USD mỗi năm, trong đó có 7,5 tỷ USD, tương đương 31%, được phân tích là nhờ hiệu quả của FTA.Xét theo ngành nghề, xuất khẩu các ngành công nghiệp hóa chất, nhựa, cao su, ngành thiết bị vận tải như ô tô, ngành thép và phi kim loại đã tăng mạnh kể từ sau khi FTA có hiệu lực.Kết quả là cán cân thương mại với Mỹ đã tăng 109% so với trước khi ký kết Hiệp định thương mại tự do. Thặng dư cán cân thương mại tăng bình quân mỗi năm 10 tỷ USD.Kể từ sau khi FTA có hiệu lực, đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ tăng bình quân 7,73 tỷ USD/năm trong khi đầu tư của Mỹ vào Hàn Quốc tăng bình quân 1,27 tỷ USD/năm.Bộ Công nghiệp đánh giá Hiệp định thương mại tự do đã góp phần mở rộng thương mại, đầu tư song phương, ổn định chuỗi cung ứng giữa hai nước. Trong thời gian tới, phải phát triển quan hệ đồng minh song phương thành một mối quan hệ đồng minh vững chắc hơn nữa cả về kinh tế, chuỗi cung ứng và công nghệ.