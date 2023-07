Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol quay lại ngưỡng 40% sau 5 tuần

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc ngày 3/7 công bố kết quả thăm dò ý kiến theo ủy thác từ trang báo điện tử Media Tribune, tiến hành trong vòng từ ngày 26-30/6 với 2.505 nam nữ trưởng thành trên 18 tuổi toàn quốc.Kết quả là có 42% người dân được hỏi đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol, tăng 3% so với một tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống có chiều hướng tăng trong ba tuần trở lại đây. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ ủng hộ ông Yoon vượt 40% kể từ tuần thứ tư của tháng 5.Tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống trong tuần này đạt 55,1%, giảm 2,4% so với một tuần trước, ba tuần giảm liên tiếp.Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ở khu vực thành phố Busan, Ulsan và tỉnh Nam Gyeongsang tăng 7,7% trong tuần này. Tỷ lệ ủng hộ ở nhóm cử tri trên 60 tuổi tăng 10,7%, cử tri ngoài 20 tuổi tăng 5,2%, ngoài 30 tuổi tăng 4,8%, cử tri không ủng hộ đảng nào tăng 9,8%, cử tri bảo thủ và cử tri trung lập đều lần lượt tăng 4,5%.Ngược lại, tỷ lệ không ủng hộ ở cử tri của đảng Công lý lại tăng 2,6%.Realmeter phân tích các vấn đề nổi cộm chính ảnh hưởng tới kết quả thăm dò lần này là việc Chính phủ Nhật Bản đưa Hàn Quốc trở lại "Danh sách trắng" các nước ưu đãi về quy trình xuất khẩu, Tổng thống cải tổ Nội các trong đó chỉ định ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất Kim Yung-ho, hay việc Tổng thống phát ngôn ám chỉ đảng đối lập và Chính phủ tiền nhiệm là "thế lực phản quốc".Cuộc thăm dò tuần này không có tỷ lệ ủng hộ của cử tri với các đảng, do hạng mục này được thăm dò cách tuần. Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong phạm vi ±2%, được tiến hành theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại.