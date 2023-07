Đảng cầm quyền và Chính phủ kiên quyết không thay đổi quy định cấm nhập khẩu hải sản Fukushima

Photo : YONHAP News

Trong tình hình Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sắp công bố báo cáo cuối cùng về tính an toàn của nước thải nhiễm xạ nhà máy Fukushima, Nhật Bản dự kiến xả ra biển, Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân hôm 3/7 đã mở cuộc họp thảo luận về đối sách xử lý trong tương lai.Theo đó, Chính phủ và đảng cầm quyền có kế hoạch sẽ giải thích cụ thể nội dung chính của báo cáo cuối cùng đến người dân, và kiên quyết giữ vững quy định nghiêm cấm nhập khẩu thủy hải sản từ Fukushima cho đến khi người dân có thể thực sự an tâm.Đại diện đảng cầm quyền tại Quốc hội Yun Jae-ok chia sẻ rằng các Bộ ngành liên quan sẽ lập kế hoạch cụ thể và chia sẻ tài liệu cần thiết cho đảng, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các cơ quan này tổng kết tình hình chung khi cần thiết. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ tiến hành kiểm chứng báo cáo của IAEA như một thủ tục hiển nhiên phải thực hiện.Trong bài phát biểu đầu cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban chuyên trách kiểm định và bảo vệ vùng biển Hàn Quốc thuộc đảng Sức mạnh quốc dân Sung Il-jong đã nhấn mạnh Chính phủ đương nhiệm chưa từng tán thành kế hoạch xả nước thải, mà chỉ kế thừa phương thức xử lý của Chính phủ tiền nhiệm và tăng cường tính triệt để của các biện pháp này.Thêm vào đó, nếu Tokyo thực sự tiến hành xả thải, hai đảng sẽ cùng tiến hành kiểm tra chất phóng xạ tại vùng biển bất kỳ của Hàn Quốc sau 7 tháng kể từ ngày xả, trong trường hợp nước thải có chất phóng xạ trên mức tiêu chuẩn thì đảng đối lập Dân chủ đồng hành phải chịu trách nhiệm và bị người dân xét xử.Về phần mình, Phó Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Park Ku-yeon cho biết Bộ Ngoại giao và Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (NSSC) sẽ nhanh chóng cập nhật và xem xét báo cáo chính thức của IAEA ngay sau khi tuyên bố, để có thể giải thích cặn kẽ cho người dân trong các buổi họp báo thường kỳ.