Giá tiêu dùng tháng 6 trở lại mức tăng 2% sau 21 tháng

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 4/7 đã công bố báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 6/2023", cho thấy chỉ số giá tiêu dùng đạt 111,12 điểm, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng đã hạ xuống 2% sau 21 tháng, kể từ khi ghi nhận mức 2,4% vào tháng 9/2021.Giá tiêu dùng liên tục có xu hướng tăng chậm lại, quy mô tăng giảm dần từ 4,2% vào tháng 3; xuống còn 3,7% vào tháng 4; 3,3% vào tháng 5 và 2,7% vào tháng 6.Một trong những lý do lớn nhất là sự rớt giá của xăng dầu quốc tế, giảm 25,4% so với năm 2022, quy mô giảm lớn nhất từ trước đến nay, kể từ khi bắt đầu thống kê vào tháng 1/1985. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 32,5%, giá xăng giảm 23,8%, giá khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) dùng cho ô tô giảm 15,3%.Ngoài ra, giá tiêu dùng dịch vụ tư nhân như ăn uống đang trong chiều hướng tăng chậm lại, mức tăng thấp nhất sau 14 tháng (5%). Giá tiêu dùng dịch vụ tăng 3,3%, mức tăng giảm 0,4% so với tháng rồi.Giá dịch vụ ăn uống tăng 6,3%, mức tăng thấp nhất sau 16 tháng, kể từ tháng 2/2022. Chi phí dịch vụ tư nhân ngoài ăn uống tăng 4,1%, là mức tăng thấp nhất sau 10 tháng.Lý do được phân tích là bởi ảnh hưởng từ việc giá thuê xe ô tô, bảo hiểm xe ô tô và chi phí du lịch theo tour trong nước giảm lần lượt là 17,8%, 2% và 2,9%.Mặt khác, giá điện, nước, gas tiếp tục đà leo thang với mức tăng là 25,9%, được cho là do ảnh hưởng từ việc tăng giá điện, gas tăng từ ngày 16/5.Giá nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước.Chỉ số vật giá cơ bản, phản ánh dòng chảy chung của vật giá (chỉ số giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng, dầu), tăng 4,1%, mức tăng thấp nhất sau 13 tháng, kể từ tháng 5/2022.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) dự đoán rằng giá tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng chậm trong tháng 6, song sau đó sẽ vượt lên trên dưới ngưỡng 3% cho đến cuối năm.