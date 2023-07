Triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc bị hạ xuống còn 1,4%

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 4/7 đã công bố "Phương hướng chính sách kinh tế nửa cuối năm 2023", đưa ra mức dự đoán triển vọng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế và giá tiêu dùng năm nay, sau khi phản ánh tình hình kinh tế nửa đầu năm.Theo đó, triển vọng tăng trưởng kinh tế năm nay của Hàn Quốc đã hạ từ mức 1,6% ban đầu xuống còn 1,4%, do tình hình xuất khẩu giậm chân tại chỗ, ảnh hưởng từ sự đình trệ trong thương mại. Đây là mức dự đoán thấp hơn mức 1,5% của Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).Thêm vào đó, xuất khẩu năm nay được ước tính sẽ giảm 6,6% so với năm ngoái, mức giảm thấp hơn dự đoán ban đầu là 4,5%; nhập khẩu giảm 8,6%.Cán cân thương mại được dự đoán sẽ thặng dư 23 tỷ USD, mà theo giải thích của Bộ Kế hoạch và tài chính là ảnh hưởng của cán cân thu nhập từ cổ tức chứ không phải cán cân hàng hóa.Ngoài ra, đầu tư thiết bị giảm 1,2% do sự đình trệ của ngành công nghiệp chíp bán dẫn.Chính phủ dự đoán tỷ lệ tăng giá tiêu dùng năm nay là 3,3%, thấp hơn mức dự đoán ban đầu 0,2%. Theo nhận xét của Seoul, giá nguyên liệu quốc tế như ngũ cốc và năng lượng đã đi vào ổn định, tình hình canh tác nông thủy sản cũng tiến triển tốt, khiến giá tiêu dùng chững lại nhanh hơn dự kiến ban đầu.Tuy nhiên, nền kinh tế Hàn Quốc vẫn đứng trước nhiều bất ổn. Do đó, Chính phủ đã nêu quyết tâm sẽ nỗ lực hết sức để áp dụng chế độ thuế hợp lý và bình ổn giá tiêu dùng nếu giá cả thực phẩm hoặc giá dầu có dấu hiệu leo thang.Tiêu dùng tư nhân được cho là sẽ tiếp tục đà hồi phục trong nửa cuối năm và tăng 2,5% trong năm nay, do tình hình tuyển dụng đang có diễn biến tốt, cùng với sự cải thiện về khoản tiền tiết kiệm và tâm lý tiêu dùng.Bên cạnh đó, lượng người tìm được việc làm được dự đoán sẽ tăng 320.000 người, tỷ lệ thất nghiệp là 2,7%, giảm 0,5% so với dự đoán ban đầu.