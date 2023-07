Bộ Y tế Hàn Quốc triển khai hệ thống điện toán về cơ chế thảo luận chế độ an sinh xã hội

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 3/7 công bố đã triển khai hệ thống điện toán nhằm vận hành hiệu quả hơn cơ chế thảo luận giữa chính quyền trung ương và địa phương về chế độ an sinh xã hội.Theo Luật cơ bản về an sinh xã hội sửa đổi vào năm 2013, các ban ngành Chính phủ và chính quyền địa phương khi lập mới hoặc sửa đổi một chế độ an sinh xã hội nào đó bắt buộc phải thảo luận trước với Bộ trưởng Y tế và phúc lợi. Quy định này nhằm mục đích thiết lập một hệ thống phúc lợi đồng đều trên toàn quốc, không để xảy ra lỗ hổng hay sự trùng lặp không cần thiết.Với hệ thống điện toán mới được triển khai lần này, toàn bộ quá trình thảo luận giữa các bên, các công văn trao đổi trong thời gian qua được đưa lên hệ thống, giúp quản lý và giám sát các dữ liệu về chế độ an sinh xã hội cả ban ngành Chính phủ và chính quyền địa phương.Bộ Y tế và phúc lợi cho biết hệ thống mới sẽ giúp giảm tải nghiệp vụ cho người phụ trách, đồng thời việc tra cứu các thông tin cơ bản của khoảng 1.000 chế độ an sinh xã hội của các cơ quan, ban ngành mỗi năm sẽ trở nên dễ dàng hơn, thuận tiện trong việc tham khảo để lập nên các dự án phúc lợi.