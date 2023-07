Thành phố Seoul xúc tiến nâng 300 won giá vé xe buýt và tàu điện ngầm

Photo : YONHAP News

Hiện tại, có 6.600 xe buýt lớn nhỏ hoạt động tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc với cước phí 1.200 won (9,2 USD)/chuyến. Trong thời gian qua, chính quyền thành phố Seoul liên tục công bố kế hoạch nâng 300 won (0,2 USD) giá vé xe buýt nội thành trong năm nay do mức giá trên đã được đóng băng trong vòng 8 năm qua, giờ đây việc nâng giá vé là điều không thể tránh khỏi, trong bối cảnh thua lỗ lên tới 850 tỷ won (653 triệu USD) mỗi năm.Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon nhấn mạnh mặc dù thành phố cũng muốn duy trì giá vé các phương tiện giao thông công cộng ở mức thấp, nhưng tình hình thâm hụt tài chính đang ở mức nghiêm trọng không thể kéo dài thêm nữa.Ngoài ra, thành phố cũng có kế hoạch nâng giá vé tàu điện ngầm, hiện đang thâm hụt khoảng 1.200 tỷ won (921,8 triệu USD) mỗi năm, với mức nâng giá vé tương tự xe buýt là 300 won. Seoul đang thảo luận với Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) về mức tăng và thời điểm tăng. KORAIL thì hiện đang đề xuất tách làm hai lần, mỗi lần nâng 150 won (0,1 USD).Ngoài ra, chính quyền thành phố Seoul cũng cần thảo luận với tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon, hai địa phương lân cận có chung mạng lưới tàu điện ngầm với thủ đô.Trong trung tuần tháng 7, thành phố sẽ mở cuộc họp của Ủy ban đối sách giá tiêu dùng để ấn định về mức tăng các loại phí phương tiện giao thông công cộng. Chính quyền Seoul cho rằng nếu nâng thêm 300 won giá vé tàu điện ngầm, giá xe buýt thì quy mô thâm hụt sẽ giảm đi khoảng 300 tỷ won (230,4 triệu USD) mỗi năm.Thị trưởng Oh Se-hoon giải thích trong thời gian qua, chính quyền thành phố đã cố gắng trì hoãn thời điểm nâng giá vé các phương tiện giao thông công cộng để phối hợp với Chính phủ trong việc kiểm soát vật giá.Trong đầu năm nay, thành phố Seoul đã nâng 1,000 won (7,6 USD) giá vé mở cửa taxi. Nếu giá các loại phí giao thông công cộng cũng đồng loạt tăng thì dự kiến sẽ tác động lớn tới mục tiêu kiểm soát lạm phát 2% của Chính phủ Hàn Quốc.