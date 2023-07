Tổng giám đốc IAEA dự kiến đến Hàn Quốc để giải thích về báo cáo cuối cùng liên quan đến nước thải nhiễm xạ Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi dự kiến sẽ đến thăm Hàn Quốc từ ngày 7-9/7, ngay sau khi kết thúc lịch trình công du Nhật Bản từ ngày 4/7.Có ý kiến cho rằng ông Grossi đến Seoul để giải thích nội dung bản báo cáo cuối cùng từ IAEA, về đánh giá kế hoạch xả nước thải ra biển từ nhà máy nguyên tử Fukushima của Tokyo phù hợp với tiêu chuẩn an toàn quốc tế.Mặt khác, Văn phòng điều phối Nhà nước Hàn Quốc cũng cho biết sẽ sớm hoàn tất việc lập nên hướng dẫn ứng phó với nước thải nhiễm xạ và phổ biến đến người dân.Về ý kiến cho rằng báo cáo của IAEA và kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ của Tokyo sẽ dẫn đến việc nhập khẩu lại thủy hải sản từ Nhật Bản, Văn phòng điều phối Nhà nước đã nhấn mạnh sẽ vẫn duy trì quy định nghiêm cấm nhập khẩu cho đến khi người dân thực sự an tâm.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cũng nhiều lần khẳng định lập trường tiếp tục cấm nhập khẩu thủy hải sản từ Fukushima bất kể nội dung của báo cáo của IAEA; đồng thời còn chỉ trích đảng đối lập Dân chủ đồng hành về việc nghi ngờ báo cáo của tổ chức quốc tế này và kích động tâm lý bất an lên người dân.Được biết, đảng Dân chủ đồng hành đã bắt đầu các biện pháp ứng phó khẩn cấp đối với nước thải nhiễm xạ, như lập nên cơ quan phụ trách trong nội bộ đảng.Ủy ban đối sách của đảng đối lập đã lên án báo cáo của IAEA là "rỗng tuếch", vì chỉ chép lại lập trường và viễn tưởng mà Chính phủ Nhật Bản và Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) vẽ ra.