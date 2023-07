Photo : YONHAP News

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi trong cuộc họp báo chiều ngày 4/7 tại Tokyo (Nhật Bản) đã tuyên bố kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 ra biển của Chính phủ Nhật Bản phù hợp với tiêu chuẩn an toàn quốc tế.Cuộc họp báo trên được tổ chức sau khi ông Grossi gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và gửi báo cáo cuối cùng của IAEA về vấn đề nước thải nhiễm xạ. Ngoài ra, Tổng giám đốc IAEA cũng giải thích rằng kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ sẽ không ảnh hưởng mấy đến con người và môi trường nếu thực hiện theo đúng các thủ tục đã dự kiến.Bên cạnh đó, IAEA cũng sẽ tiếp tục kiểm chứng tính an toàn kể cả sau khi nước thải được xả ra biển.Kể từ tháng 7/2021, IAEA đã lập nên ban chuyên trách có sự tham gia của các chuyên gia đến từ 11 nước và tiến hành kiểm duyệt vấn đề này trong vòng hai năm theo yêu cầu của Chính phủ Nhật Bản sau khi đưa ra kế hoạch xả nước thải ra biển.Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu nhận định báo cáo này đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thuyết phục cộng đồng quốc tế về tính an toàn của "nước đã qua xử lý" (cách Chính phủ Nhật Bản gọi nước thải nhiễm xạ).