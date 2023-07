Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol tăng 2,1%

Photo : YONHAP News

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 5/7 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol, thực hiện bởi công ty MetriX với đối tượng là 1.000 nam nữ trưởng thành trên toàn quốc, trong vòng hai ngày 1-2/7.Theo đó, có 38,4% người được hỏi đánh giá tích cực và 53% đánh giá tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon, lần lượt tăng 2,1% và giảm 5,5% so với đợt khảo sát trước đó trong vòng từ ngày 3-4/6. Tỷ lệ trả lời "không biết" và không trả lời là 8,6%.Những yếu tố ảnh hưởng đến lần khảo sát này chiếm số đông vẫn là về ngoại giao và an ninh, bên cạnh đó là giáo dục và văn hóa, do ảnh hưởng từ tuyên bố phương án tăng cường giáo dục công và giảm thiểu giáo dục tư.Trong các lý do đánh giá tích cực, ngoại giao và an ninh chiếm tỷ lệ cao nhất là 44%, lao động và công đoàn là 16,5%, kinh tế và dân sinh chiếm 8,5%, giáo dục và văn hóa là 5,4%.Về lý do đánh giá tiêu cực, ngoại giao và an ninh chiếm 24,7%, trao đổi ý kiến và hợp nhất người dân có 24,1%, kinh tế và dân sinh chiếm 22,5%, lao động và công đoàn 9,2%, giáo dục và văn hóa 7,6%.Xét về độ tuổi có cái nhìn tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon, người trong độ tuổi 50 tăng từ 32,1% lên 40,5%, mức tăng cao nhất (8,4%). Người trong độ tuổi 18-29 tuổi tăng 4,7% lên 27,5%. Trong khi đó, lứa tuổi 40 thì giảm còn 18,3%.Ngược lại, nhóm tuổi ngoài 50 đánh giá tiêu cực giảm còn 56%, 18-29 tuổi giảm còn 58,1%, các độ tuổi khác cũng giảm nhẹ.Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân là 34,1%, đảng Dân chủ đồng hành là 30,9%, đảng Công lý là 4,6%, các đảng khác là 1,9%. Tỷ lệ không ủng hộ đảng nào là 27,3%.Cuộc khảo sát này có độ tin cậy đạt là 95%, sai số trong khoảng ± 3,1%, được thực hiện theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại.