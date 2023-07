Chỉ số giá tiêu dùng mì gói tại Hàn Quốc tăng mức cao kỷ lục là 13,4% trong tháng 6

Photo : YONHAP News

Cổng thông tin thống kê quốc gia Hàn Quốc (KOSIS) ngày 5/7 đã công bố chỉ số giá tiêu dùng mì gói tháng 6 là 123,95 điểm, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức cao nhất sau 14 năm 4 tháng, kể từ tháng 2/2009 (14,3%), đánh bại kỷ lục tháng 5 là 13,1%.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong tháng 5 là 2,7%, thấp hơn 10,7% so với tỷ lệ tăng giá tiêu dùng mì gói, là mức chênh lệch cao nhất sau 14 năm 5 tháng, kể từ khi ghi nhận 11% vào tháng 1/2009.Có dự đoán cho rằng giá tiêu dùng mì gói sẽ tăng chậm lại sau khi các doanh nghiệp sản xuất mì gói lần lượt hạ giá thành sản phẩm theo như đối sách bình ổn giá tiêu dùng của Chính phủ trong tháng 7.Công ty thực phẩm Nongshim đã hạ giá xuất xưởng mì gói trong tháng này xuống 4,5%. Thêm vào đó, 12 sản phẩm đại diện của công ty thực phẩm Samyang cũng lần lượt giảm bình quân 4,7%; 15 sản phẩm của hãng Ottogi giảm trung bình 5%; 11 sản phẩm của Paldo giảm bình quân 5,1%.Tuy nhiên, có khả năng quy mô tăng giá mì gói sẽ không hẹp đáng kể do các sản phẩm chủ chốt của các công ty thực phẩm trên không nằm trong danh sách được hạ giá.Trên thực tế, vào tháng 9 năm ngoái, công ty Nongshim đã tăng 11,3% giá xuất xưởng của 26 sản phẩm mì gói, sau đó Paldo cũng tăng giá thành 12 sản phẩm lên trung bình 9,8%; Ottogi và Samyang cũng lần lượt tăng giá mì gói lên trung bình 11% và 9,7%.Hội đồng các tổ chức người tiêu dùng Hàn Quốc đã nhấn mạnh rằng doanh nghiệp cần phải giảm giá thành sản phẩm một cách thực tiễn để người tiêu dùng có thể cảm nhận rõ ràng, chứ không phải giảm cho có lệ do sức ép của Chính phủ và dư luận xã hội; đồng thời phải cân nhắc hạ giá sao phù hợp với tỷ lệ tăng giá trước đó và loại hình sản phẩm, để san sẻ bớt gánh nặng kinh tế của người tiêu dùng trong tình hình giá nguyên liệu tăng.