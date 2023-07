Photo : YONHAP News

Báo Nihon Keizai (Nikkei) của Nhật Bản ngày 5/7 đưa tin Chính phủ Nhật bản đang bắt đầu thảo luận về việc xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima (tên gọi chính thức của Chính phủ Nhật Bản là "nước thải đã qua xử lý") từ tháng 8 tới.Một ngày trước, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã ra báo cáo tổng hợp cuối cùng, đánh giá kế hoạch xả nước thải ra biển của Tokyo phù hợp với tiêu chuẩn an toàn quốc tế.Chánh Văn phòng Nội các, người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản, Matsuno Hirokazu, trong buổi họp báo một ngày trước cho biết báo cáo của IAEA là rất quan trọng để giúp cộng đồng quốc tế hiểu về tính an toàn của nước thải đã qua xử lý. Chính phủ Nhật Bản vẫn giữ nguyên kế hoạch là xả nước thải đã qua xử lý ra biển từ mùa hè năm nay.Mặc dù IAEA đã ra báo cáo tổng hợp cuối cùng, nhưng Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ chưa xả thải ngay ra biển, mà tập trung vào việc thuyết phục dư luận trong và ngoài nước.Trong ngày 5/7, Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản có kế hoạch trình bày về nội dung báo cáo IAEA với ngư dân thuộc thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima, nhấn mạnh về tính an toàn của kế hoạch xả thải, trong đó có sự tham gia của cả Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi.Báo Yomiuri nước này cho biết Ngoại trưởng Hayashi Yoshimasa dự kiến sẽ hội đàm riêng với hai người đồng cấp Hàn Quốc và Trung Quốc là Park Jin và Tần Cương nhân tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại Jakarta (Indonesia) từ ngày 13-14/7, trình bày về kế hoạch xả nước thải ra biển.Một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng Fukushima sẽ theo dõi sát dư luận trong và ngoài nước để quyết định về thời điểm xả nước thải ra biển.